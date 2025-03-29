Vali Çalgan'dan Bayram Denetimi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Çalgan'dan Bayram Denetimi Açıklaması

Çorum Valisi Ali Çalgan, trafik denetimlerinin bayram için arttığını ve dikkatli olunmasını istedi.

29.03.2025 17:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum- Ankara Karayolu Jandarma Uygulama Noktası'nda yapılan denetimlere katılan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bu denetimlerle sürücülerimizin dikkatini diri tutmak, trafik kural ihlallerini en aza indirmek amaçlanmaktadır" dedi.

Vali Ali Çalgan, Jandarma Uygulama Noktası'nda yapılan yol kontrollerini inceledi, Jandarma personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum- Ankara Karayolu'nda yapılan denetimlerde incelenen araçlardaki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Çorum Valisi Ali Çalgan, şunları söyledi:

"Mübarek Ramazan Bayramı'nın arifesinde, Ankara- Çorum- Samsun ana arterinin üzerinde bulunmaktayız. Çorum girişindeyiz. Sizlerin de görebileceği, tespit edebileceği gibi, olağan zamanların çok üzerinde bir trafik yüküyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bayrama gideceklerin sağ salim, kazasız belasız ulaşmalarını temin için Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi ilimizde de hem jandarma teşkilatı mensuplarımız, trafik ekiplerimiz hem emniyet teşkilatı trafik ekiplerimiz yoğun şekilde denetimlerini sürdürmekteler. Bu denetimlerle sürücülerimizin dikkatini diri tutmak, trafik kural ihlallerini en aza indirmek amaçlanmaktadır."

Bu şekilde alınan tedbirlerle can kaybının hiç olmamasını temenni ettiklerini dile getiren Çalgan, dün başlayan tedbirlerin bayram tatili boyunca sürdürüleceğini söyledi.

Yola çıkanlara, trafik kurallarına, işaretlere, trafik personelinin uyarılarına uymaları, dikkatli gitmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Çalgan, herkesin  Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Açıklamanın ardından Çorum Valisi Ali Çalgan, telsiz konuşmasıyla tüm Jandarma personelinin bayramını tebrik etti.

Kaynak: ANKA

Ali Çalgan, Jandarma, Güvenlik, Politika, trafik, Yerel, Yaşam, Çorum, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Çalgan'dan Bayram Denetimi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Trump’ın Grönland ısrarı sürüyor: Uluslararası güvenlik için sahip olmalıyız Trump'ın Grönland ısrarı sürüyor: Uluslararası güvenlik için sahip olmalıyız
Dusan Tadic Fenerbahçe tarihine geçti Dusan Tadic Fenerbahçe tarihine geçti
Kanarya’dan gol şov Fenerbahçe, Bodrum FK’yı deplasmanda devirdi Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda devirdi
Fırtına etkili oldu İzmit-Gölcük seferini yapan vapur zor anlar yaşadı Fırtına etkili oldu! İzmit-Gölcük seferini yapan vapur zor anlar yaşadı
Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç’a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı
Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1644’e ulaştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1644'e ulaştı
Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar

17:37 Myanmar’daki depremlerde can kaybı 1644’e ulaştı Myanmar'daki depremlerde can kaybı 1644'e ulaştı
16:39 Bakan Şimşek’ten CHP lideri Özel’in iddiasına jet yalanlama Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'in iddiasına jet yalanlama
15:15 Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek Polis ve jandarma, otobüslere yolcu gibi binip şoförleri denetleyecek
13:59 CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi CHP lideri Özgür Özel, Maltepe mitinginde kalabalığa böyle seslendi
13:18 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
23:02 Trump ile Zelenskiy’i birbirine düşüren nadir toprak elementleri anlaşmasında ilk resmi öneri Trump ile Zelenskiy'i birbirine düşüren nadir toprak elementleri anlaşmasında ilk resmi öneri
22:59 Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç’a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı Fenerbahçe-Bodrum FK maçında olay: Ali Koç'a edilen küfürler ortalığı ayağa kaldırdı
22:42 Fırtına etkili oldu İzmit-Gölcük seferini yapan vapur zor anlar yaşadı Fırtına etkili oldu! İzmit-Gölcük seferini yapan vapur zor anlar yaşadı
22:24 Kanarya’dan gol şov Fenerbahçe, Bodrum FK’yı deplasmanda devirdi Kanarya'dan gol şov! Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda devirdi
22:20 Dusan Tadic Fenerbahçe tarihine geçti Dusan Tadic Fenerbahçe tarihine geçti
22:11 Trump’ın Grönland ısrarı sürüyor: Uluslararası güvenlik için sahip olmalıyız Trump'ın Grönland ısrarı sürüyor: Uluslararası güvenlik için sahip olmalıyız
22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 18:03:37. #7.12#
SON DAKİKA: Vali Çalgan'dan Bayram Denetimi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement