Vali Çalgan'dan Bayram Denetimi Açıklaması

Haber: Erkan KARACA

(ÇORUM) - Çorum- Ankara Karayolu Jandarma Uygulama Noktası'nda yapılan denetimlere katılan Çorum Valisi Ali Çalgan, "Bu denetimlerle sürücülerimizin dikkatini diri tutmak, trafik kural ihlallerini en aza indirmek amaçlanmaktadır" dedi.

Vali Ali Çalgan, Jandarma Uygulama Noktası'nda yapılan yol kontrollerini inceledi, Jandarma personelinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çorum- Ankara Karayolu'nda yapılan denetimlerde incelenen araçlardaki vatandaşlarla bir süre sohbet eden Çorum Valisi Ali Çalgan, şunları söyledi:

"Mübarek Ramazan Bayramı'nın arifesinde, Ankara- Çorum- Samsun ana arterinin üzerinde bulunmaktayız. Çorum girişindeyiz. Sizlerin de görebileceği, tespit edebileceği gibi, olağan zamanların çok üzerinde bir trafik yüküyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bayrama gideceklerin sağ salim, kazasız belasız ulaşmalarını temin için Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi ilimizde de hem jandarma teşkilatı mensuplarımız, trafik ekiplerimiz hem emniyet teşkilatı trafik ekiplerimiz yoğun şekilde denetimlerini sürdürmekteler. Bu denetimlerle sürücülerimizin dikkatini diri tutmak, trafik kural ihlallerini en aza indirmek amaçlanmaktadır."

Bu şekilde alınan tedbirlerle can kaybının hiç olmamasını temenni ettiklerini dile getiren Çalgan, dün başlayan tedbirlerin bayram tatili boyunca sürdürüleceğini söyledi.

Yola çıkanlara, trafik kurallarına, işaretlere, trafik personelinin uyarılarına uymaları, dikkatli gitmeleri tavsiyesinde bulunan Vali Çalgan, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Açıklamanın ardından Çorum Valisi Ali Çalgan, telsiz konuşmasıyla tüm Jandarma personelinin bayramını tebrik etti.