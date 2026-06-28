Vali Demiryürek Engelli Bireylerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Vali Demiryürek Engelli Bireylerle Bir Araya Geldi

Vali Demiryürek Engelli Bireylerle Bir Araya Geldi
28.06.2026 17:33
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Kırşehir Valisi, engelli bireyler ve aileleriyle sohbet edip taleplerini dinledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek; Türkiye'nin çeşitli illerinden Kaman Hirfanlı Ahi Evran Gençlik Kampı'na gelen engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Demiryürek, kampta düzenlenen program kapsamında engelli bireyler ve aileleriyle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Katılımcılarla yakından ilgilenen Demiryürek, kampın sunduğu sosyal ve sportif faaliyetler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Programda engelli bireyler ve aileleriyle samimi anlar yaşayan Demiryürek, bu tür organizasyonların toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunduğunu ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kaman Hirfanlı Ahi Evran Gençlik Kampı, yıl boyunca Türkiye'nin farklı illerinden gelen gençleri ve çeşitli grupları ağırlamaya devam ediyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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