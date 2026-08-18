Vali Eldivan\'dan Mobilyacılara Ziyaret

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren mobilyacı esnafını ziyaret etti.

İş yeri sahipleriyle sohbet eden Vali Eldivan, esnafın talep ve görüşlerini dinledi.

Eldivan, esnafa çalışmalarında kolaylık ve bereketli kazançlar diledi.

Ziyarette Bağcılar Yıldıztepe Mahalle Muhtarı ve Dağtarla Köyü Dernek Başkanı Bayram Kırmızı, 21 Şubat Sanayi Sitesi Başkanı Necmi Öztürk ile sanayi esnafı da yer aldı.