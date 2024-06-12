Vali Eldivan gazetecilerle Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda bir araya geldi

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan Mustafa Eldivan başkanlığında Bayburt'ta yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları değerlendirildi. Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Eldivan, açıklamalarda bulundu.

Bayburt'u asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Valiliği olarak, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Vali Eldivan, "İlimizi asayiş olayları açısından en güvenli illerden biri haline getirmek için Bayburt Valiliği olarak Emniyet ve Jandarma birimlerimizle bir bütünlük içerisinde tüm gücümüzde çalışmaktayız. Sizlerin evinizde huzurla uyumanızı, çocuklarınızı güven içinde okullarına göndermenizi sağlamak için terör örgütleri, organize suç örgütleri, zehir tacirleri, tefeciler, göçmen kaçakçıları, siber ve asayiş suçları ile mücadele ve trafik olaylarını önleme konularında yoğun bir mesai içerisindeyiz" dedi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı'nda 2024 yılı ilk 5 ayına ait asayiş ve güvenlikle ilgili konular değerlendirildi. İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Murat Okutmuş ve ilde görev yapan basın mensuplarının katıldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Vali Eldivan, asayiş, narkotik suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, göçmen kaçakçılığı ile mücadele, trafik olayları, toplum destekli faaliyetler başlıklarını ele alarak, Bayburt'ta yürütülen çalışmalar hakkında basına bilgiler aktardı.

Bayburt'ta asayiş olaylarında 2024 yılı itibariyle yüzde 27 düşüş yaşandığını ifade eden Vali Eldivan, "Asayiş olayları incelendiğinde 2023 yılının ilk 5 ayında 781 olay meydana gelmişken, alınan tedbirler ve icra edilen devriye faaliyetleri sayesinde, 2024 yılının aynı döneminde 570 asayiş olayı meydana gelmiştir. Olay sayısında yüzde 27 düşüş sağlanmıştır. Aynı zamanda 2024 yılında asayiş olaylarının yüzde 98'o aydınlatılmıştır.

2024 yılında kişilere karşı 315, malvarlığına karşı 80 olay meydana gelmiştir. Kişilere karşı meydana gelen olayların yüzde 98'i, malvarlığına karşı meydana gelen olayların yüzde 94'sı aydınlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde 2021-2024 yılları arasında meydana gelen 8 hırsızlık olayı aydınlatılmış, 6284 sayılı kanun kapsamında 84 olay meydana gelmiş, 90 kadın vatandaşımız hakkında tedbir kararı alınmış olup, takibi yapılmaktadır. Bölgemizde aranan şahısların takibi titizlikle devam etmektedir. 2023 yılı ilk 5 ayında 135, 2024 yılının aynı döneminde 181 şahıs yakalanmış olup, yakalama oranı %34 artmıştır. 2023 yılının ilk 5 ayında, 162 bin 754, 2024 yılında 310 bin 399 şahıs sorgusu yapılarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 91 artış sağlanmıştır" dedi.

Narkotik suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Vali Eldivan, "40 operasyonda, 62 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslarından; 102,91 gram metamfetamin maddesi, 25,26 gram esrar maddesi, 12,19 gr bonzai, 115 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçundan 8 şüpheli şahıs yakalanıp tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. 2023 yılı ilk 5 aya göre kıyaslama yapıldığında operasyon sayısında yüzde 62 ve yakalanan şahıs sayısında yüzde 100 artış olmuştur. TUBİM (Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) Büro Amirliğince, Narkorehber etkinliği kapsamında toplamda 26 etkinlik yapılmış ve etkinliklere bin 667 kişi katılım sağlamıştır.

Narkorehber etkinliklerini detaylandıracak olursak; 12 Narkoanne etkinliğinde 330 katılımcı, 3 Narkogençlik etkinliğinde 530 katılımcı, 4 Narkonokta etkinliğinde 440 katılımcı, 1 Metamfetamin Modülü etkinliğinde 176 katılımcı yer aldı.

2023 yılı ilk 5 aylık dönem mukayese edildiğinde Narkorehber etkinliklerimizde yüzde 333 artış olmuştur" diyerek konuştu.

Terör örgütlerine, terör destekçilerine geçit verilmeyeceğini, icra edilen operasyonlarla teröre göz açtırılmayacağının vurgusunu yapan Vali Eldivan, şunları kaydetti: "2024 yılı ilk 5 aylık dönemde FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi olmak suçundan 4 farklı operasyonda 4 şahıs, PKK/KCK Terör Örgütüne finansman sağlamak suçundan 1 operasyonda 1 şahıs, PKK/KCK Terör Örgütü Propagandası yapmak suçundan 2 farklı operasyonda 2 şahıs olmak üzere toplamda 7 şahıs gözaltına alınmış ve şahısların adli mercilere sevki sağlanmıştır. Geçen seneki ilk 5 ay mukayese edildiğinde yapılan operasyon sayısının yüzden 16.6 arttığı görülmüştür. 7 internet sitesinin erişimi engellenmiş, 5 şüpheliye sosyal medya hesaplarından işlem yapılmıştır. 2023 yılı ile 2024 yılı ilk 5 ay mukayese edildiğinde işlem yapılan site sayısının yüzde 600 arttığı görülmüştür."

Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlar kapsamında 20 olayda 65 şüpheli şahsa adli işlem uygulandığını belirten Vali Eldivan, "2024 yılı ilk 5 ayında 46 adet eski eser, 15 adet sikke 6 muhtelif kazı malzemesi ile 5 dedektör ve 10 tabanca ile 69 tabanca mühimmatı, 4 av tüfeği, 14 adet şarjör, 216 bin 240 makaron, 5 adet tütün sarma makinesi, 1 Adet kompresör, 27 kilo tütün, 534 paket sigara, 225 Adet puro, 75 Adet elektronik sigara, 100 Adet elektronik sigara likiti, 23 litre alkol, 2 bin 660 adet sigara yapım malzemesi, 5 Adet kaçak cep telefonu, 3 Adet kablosuz kulaklık, 1 Adet sahte oto plaka, 11 Adet sahte kimlik belgesi ve 11 adet sahte yol izin belgesi ele geçirilmiştir. 2023 yılının ilk 5 ayına oranla 2024 yılı ilk 5 ayında yapılan çalışmalar sonucu yakalama oranları yüzde 272 artış göstermiştir" dedi.

Ülkeye izinsiz girmeye çalışan göçmenler için yapılan 14 operasyonda, 32 şüpheli şahısın yakalandığını açıklayan Vali Eldivan, yapılan operasyonlarda ülkeye izinsiz girmeye çalışan 64 yabancı uyruklu şahısın engellendiğini ve deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini söyledi.

Bayburt'ta yaralamalı trafik kazası olaylarının yüzde 6 oranında düştüğünü ifade eden Vali Eldivan, 2024 yılı ilk 5 aylık dönemde 40131 araç ve sürücüsü denetlenmiş olup, eksikliği tespit edilen 3004 araç ve sürücüsüne Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı düzenlenmiştir. Yapılan bu denetimler kapsamında; 145 araç trafikten men edilerek otoparka çekilmiş, 29 şahsın sürücü belgesine veya takoğraf kartına el konulmuştur. 2023 yılı ilk 5 aylık dönem kıyaslandığında denetlenen araç sayısı 37 bin 975'dan 53 bin 999'a çıkartılmış ve denetlenen araç sayısında yüzde 42 civarında bir artış gerçekleşmiştir. Ayrıca eğitim faaliyetleri kapsamında ilk 5 aylık dönem kıyaslandığında eğitim verilen yaya, sürücü ve öğrenci sayısı 4 bin 761'd4' 6 bin 350'ye çıkartılarak yüzde 33 artırılmıştır. 2023 yılının ilk 5 ayında 65 yaralamalı trafik kazasında 117 vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Alınan tedbirler sayesinde 2024 yılının aynı döneminde 62 trafik kazasında 110 vatandaşımız hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, yaralamalı trafik kazası sayısı yüzde 6 azalmıştır" şeklinde konuştu.

Toplum destekli faaliyetler kapsamında ekiplerin okullara, iş yerlerine, pazar yerlerine ziyaretler gerçekleştirerek bilgilendirme faaliyetinde bulunduğunu aktaran Vali Eldivan, "2024 yılı ilk 5 aylık dönemde 12 bin 787 adet 'Sanal Dolandırıcılık' ve bin 452 adet 'KADES' broşür dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 28 pazar yeri ziyareti, 447 ikamet ziyareti, 42 okul ziyareti, 70 muhtar ziyareti, 537 iş yeri ziyareti, 60 kurum-kuruluş-dernek ziyareti ve 35 yol uygulama ziyareti olmak üzere toplamda bin 219 ziyaret gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Bayburtlu vatandaşlara trafikte hız yapmamaları konusunda çağrıda bulunan Vali Eldivan, emniyet kemerinin önemini hatırlatarak, "Hem kendi güvenliğiniz hem de diğer vatandaşlarımız güvenliği için trafik kurallarına uymanızı rica ediyorum. Unutmayınız ki hayatla yarışılmaz ve emniyet kemeri sizi hayata bağlar.

Özellikle alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanıp trafik güvenliğini tehlikeye sokanları affetmeyeceğimizi de bilmenizi isterim" diye konuştu.

Hiçbir savcının, polisin vatandaştan para talep etmeyeceğinin altını çizen Vali Eldivan, internet ve telefon aracılığıyla yapılan dolandırıcılığa karşı tedbirli ve temkinli davranılması gerektiğini vurguladı. Tanımadıkları numaralardan gelen çağrılara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini ifade eden Vali Eldivan, sözlerini şöyle tamamladı: "Hatırlatmak istediğim diğer bir konu ise internet ve telefon vasıtası ile yapılan dolandırıcılık olaylarının artmasından dolayı, hemşerilerimizden özellikle emin olmadıkları sitelerden alışveriş yapmamalarını; kendisini asker, polis veya savcı olarak tanıtıp para isteyen şahıslara güvenmemelerini rica ediyorum. Son olarak tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - BAYBURT