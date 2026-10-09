Vali Kızılkaya, şehitlerin anneleri, eşleri ve çocuklarını ağırladı - Son Dakika
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Vali Kızılkaya, şehitlerin anneleri, eşleri ve çocuklarını ağırladı

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Vali Kızılkaya, şehitlerin anneleri, eşleri ve çocuklarını ağırladı
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, şehit anneleri, eşleri ve çocuklarını ağırladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, şehit anneleri, eşleri ve çocuklarını ağırladı.

Siirt Belediyesi Kızlar Tepesi sosyal tesislerinde düzenlenen programa, şehit ailelerinin yanı sıra AK Parti Siirt İl Başkanı Av. Abdulhekim Gider ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar katıldı. Programda şehit aileleriyle yakından ilgilenen Vali Kızılkaya, ailelerle tek tek sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi. Şehitlerin geride bıraktığı ailelerin devlet ve millet için en kıymetli emanet olduğunu vurgulayan Vali Kızılkaya, aziz şehitlerin hatırasının milletin gönlünde daima yaşayacağını ifade etti. Vali Kızılkaya, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını belirterek, "Şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kıymetli emanet olan ailelerinin yanında olmak, onların huzur ve refahını gözetmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, millet olarak onlara olan vefa borcumuzun bir gereğidir. Devletimiz, dün olduğu gibi bugün de şehit ailelerimizin yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Program, Vali Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya'nın şehit aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesi ve ailelerin uğurlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Kemal KızılkayaSiirt ValiliğiYerelSon Dakika

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