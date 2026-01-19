Düzce Valisi Mehmet Makas görevine başladı - Son Dakika
Yerel

Düzce Valisi Mehmet Makas görevine başladı

Düzce Valisi Mehmet Makas görevine başladı
19.01.2026 11:59  Güncelleme: 12:01
Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Düzce Valisi olarak atanan Mehmet Makas, göreve başlarken yönetime istişare ile yaklaşacaklarını ifade etti. Vali Makas, Düzce'nin doğal güzellikleri ve insan odaklı yönetim anlayışı ile örnek bir şehir olduğunu vurguladı.

DÜZCE(İHA) – Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Düzce Valisi olarak atanan Vali Mehmet Makas görevine başladı. Mehmet Makas, yaptığı açıklamada "Bizler ceberut bir devlet anlayışı ile değil, istişare ile bu kenti yöneteceğiz" ifadelerinde bulundu.

Kırıkkale Valisi olarak görev yaparken, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Düzce Valisi olarak atanan Mehmet Makas, görevine başladı. Vali Mehmet Makas, ilk gününde vali yardımcıları, belediye başkanları, siyasi parti il temsilcileri, emniyet ve jandarma birimleri tarafından karşılandı.

Vali Mehmet Makas, yaptığı ilk açıklamada "Bugün 'Ya Allah Bismillah' diyerek göreve başlıyoruz. Türk'ün çağı Türkiye Yüzyılında, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde ülkemizi daha da yüksek seviyelere taşımak adına ekip olarak çalışacağız. İl müdürü arkadaşlarımızla beraber inanıyorum ki Türk Devlet geleneğinin, damıtılmış en yüce söz Şeyh Edebali Hazretleri'nin 'İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın' şiarıyla Düzceli kardeşlerimize hizmet edeceğiz. Düzce'miz örnek bir kent, güzel bir kent. Ne kadar hizmet etsek azdır. Bizden önceki arkadaşlarımız buralara hizmet ettiler. Biz onların taşıdığı bayrağı bir üst seviyeye nasıl taşırız, onun hesabı içinde olacağız. Basınımızın da desteğini bekliyoruz. Başta milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve mülki idare amirlerimiz olmak üzere, bu hizmet yarışında odağımıza hep insanımızı koyacağız, Düzceli kardeşlerimizi koyacağız. Düzce doğasıyla, yeşili ile mavisi ile hakikatken eşsiz bir şehir. Ben Karabük'te büyüdüm ama Erzurum, İspirli bir kardeşinizim. Yol üzerinden gelip, geçerken Düzce'mizi görüyorduk ve merak ediyorduk. Allah bize burada valilik görevini nasip etti. O nasibe layık olmaya çalışacağız. Ben desteklerinizi bekliyorum. Ben biliyorum ki Düzce'mizde müthiş bir uyum var. Uzaktan seyrediyorduk ve özeniyorduk. Milletvekillerimizle, il ve ilçe belediye başkanlarımızla, belde belediye başkanlarımızla ve yine kaymakamlarımızla İnşallah buraları daha yukarılara taşıyacağız" şeklinde konuştu.

Suriye'de yaşanan ateşkes anlaşmasına da dikkat çeken Vali Makas "Terörsüz Türkiye mottosu ile bir yol yürüyüşü var. Cumhurbaşkanımız ve Cumhur ittifakı ortaklarının. O hayalin gerçek olduğunu yavaş yavaş müşahede etmekteyiz. Dün Suriye'de de hem terörsüz Türkiye hem de tam mutabakatın sağlandığı bir açıklama geldi. Hakikaten ben inanıyorum ve sizin de inandığınızı biliyorum. Yüce Türk Milleti Dünya'ya nizam versin diye doğmuş bir millettir. Bu bölgeye bizim milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde nizam verecektir. Atatürk'ün işaret ettiği muhasır medeniyetler seviyesine ve daha yukarılara ulaşacağız. Ben bu duygu ve düşüncelerle hem bize hem sizlere valilik görevimizin hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Düzce'yi hep birlikte yöneteceğiz"

Yönetim anlayışı hakkında da bilgiler veren Vali Mehmet Makas "Bizler yönetişim denilen olaya inanan insanlarız. İstişare denilen olaya inanan insanlarız. Bir ve beraber yönetmek için varız. Tek taraflı ceberut bir devlet anlayışı ile değil, Cumhurbaşkanımızın bize çizdiği vizyonda budur. Beraberce, istişare ile yöneteceğiz. Odağımıza insanımızı koyacağız. Ama adaletten, ehliyetten, emniyetten, maslahattan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Bu noktada rabbim yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu. - DÜZCE

Kaynak: İHA

