Çukurova Havalimanı \'Çukurova Uluslararası Havalimanı\' olarak açılacak

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, daha önce 'bölgesel hava limanı' olarak ifade edilen Çukurova Havalimanı'nın, Cumhurbaşkanının talimatıyla 'Çukurova Uluslararası Havalimanı' olarak açılışının gerçekleştirileceğini belirterek, "Artık projemiz bitti, şu anda açılış için hazırlıklar yapılıyor. Cumhurbaşkanımız tarafından yakında açılacağı müjdesi verildi. Şu an için tarih bekleniyor" dedi.

Vali Pehlivan, Suphi Öner Öğretmenevinde düzenlediği toplantıda, il genelinde 2023 yılında gerçekleştirilen ve devam eden yatırımlar ile 2024 yılında yapılacak olan projeler hakkında bilgiler paylaştı. İlgili birimlerin yaptığı çalışmaları tek tek rakamlarla aktaran Vali Pehlivan, 2023 yılının ünümüzdeki hafta yıldönümü yaşanacak olan 6 Şubat deprem afetiyle başladığını hatırlatan Vali Pehlivan, "Çok büyük bir afetti. 11 ilimizi, 15 milyona yakın vatandaşımızı etkiledi. Öncelikle depremde hayatını kaybetmiş olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, ailelerine baş sağlığı temenni ediyorum. Deprem yoğunlukla o illerde yaşandı ama 85 milyonun tamamı bu acıları paylaştı ve yaraların sarılması konusunda devletimizin bütün imkanlarını seferber edildi. Sivil toplum teşkilatları ve toplumumuzun her kesimi, bütün vatandaşlarımızın katkısıyla toparlanma süreci yaşandı ve bu konudaki çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

"104 milyarlık 666 proje yürütülüyor"

2024 yılı itibariyle adım atılan 'Türkiye Yüzyılı'nın iyiliklere ve artan başarılara vesile olması temennisinde bulunan Vali Pehlivan, Mersin'de 20023 yılı içerisinde il genelinde toplam 666 proje yürütüldüğü belirterek, "Bu projelerin toplam bedeli 104 milyar 60 milyon TL'dir. Bu projeler için başlangıcından bugüne kadar 42.7 milyar TL harcama gerçekleştirildi. Sektörel dağılımına baktığımız zaman, projelerin 73'ü ulaştırma haberleşme sektöründe, 147'si tarım sektöründe, 26'sı enerji sektöründe, 114'ü eğitim sektöründe, 20'si sağlık sektöründe, 48'i turizm sektöründe, biri madencilik sektöründe, 15'i imalat ve 222'si de diğer sektörlerle olmak üzere 666 proje üzerinde ilimizde çalışmalar gerçekleştirildi. Bu projelerin içerisinde 218'i tamamlandı ve bunlar için 3.4 milyar lira harcama gerçekleştirildi. Devam eden ve bedeli 97.99 milyar lira olan 448 proje için de yine 2023 yılında 13 milyar lira harcama gerçekleştirildi. Böylelikle 2023 yılı içerisinde tamamlanan ve devam eden projeler için toplamda 16.7 milyar lira harcama yapılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında, yıl içerisinde güvenlik ve asayiş konusunda Mersin'de gerçekleştirilen çalışmalar hakkında da bilgiler veren Vali Pehlivan, terörle mücadele çerçevesinde emniyet birimlerince 240, jandarma birimlerince ise 85 olmak üzere 325 operasyon düzenlendiğini, 469 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığını ve bunlardan 172'sinin tutuklandığını söyledi. Sahil Güvenlik Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda da 12 arama kurtarma faaliyeti icra edildiğini belirten Vali Pehlivan, bu faaliyetlerde 14 vatandaşın sağ kurtarıldığını, 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını 19 kişinin ise sağ olarak tahliyesinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Ayrıca Sahil Güvenlik ekiplerince 4 bin 929 gemi ve teknenin kontrol edildiğini dile getiren Vali Pehlivan, 314 gemi, tekne ve şahsa yasal işlem uygulandığı bilgisini paylaştı.

"112 Çağrı Merkezine 2 milyon 739 bin 423 çağrı geldi"

Acil çağrı merkezine gelen ihbarlar konusunda rakamlar paylaşan Vali Pehlivan, 2022 yılıında top çağrı sayısı 2 milyon 701 bin 423 iken, bu rakamın 2023 yılında 2 milyon 739 bin 960'a ulaştığını söyledi. Vali Pehlivan, "Bütün acil çağrıların toplandığı yeri 112'dir. 112 birimimiz, 7/24 esasına göre çalışıyor. Her hangi bir olumsuzluk anında 112 çağrı telefonları vatandaşlarımızın yanında ve yakınındadır. Hangi saat olursa olsun vatandaşlarımız bu numarayı tuşladığında, ekiplerimiz saniyeler içerisinde karşılıyor ve yönlendiriyor. Bu anlamda vatandaşlarımızdan ricamız, gerçekten gerekli olmadıkça bu hatların meşgul edilmemesidir. Çünkü çok daha hayati bir konunun önüne geçilmiş olabilir. O yüzden bu hatların gereksiz yere meşgul edilmemesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Akdeniz Sahil Yolu vasıtasıyla Mersin ile Antalya illeri birbirine daha da yakınlaşmış olacak"

Akdeniz Sahil Yolu Projesi'nde de çalışmaların sürdüğünü söyleyen Vali Pehlivan, şu bilgileri paylaştı; "Mersin sınırları içerisinde olan 264 kilometrelik yol ağı tamamlandığında 36 kilometre kısalarak 228 kilometre olacak. 206 kilometrelik yol tamamlandı. Bunun içerisinde 3 tünel, 1 viyadük yapılarak hizmete girdi. Şu anda çalışmaları devam ediyor ve şu anda yüzde 89 seviyesindeyiz. Belki biraz zaman alıyor ama kalan kısmı tamamlanmasıyla, bir kaç sene içerisinde Akdeniz Sahil Yolu vasıtasıyla Mersin ile Antalya illeri birbirine daha da yakınlaşmış olacak ve daha konforlu, daha güvenli bir seyahat imkanı sunmuş olacak."

"Çukurova Uluslararası Hava Limanı açılışa hazır"

Vali Pehlivan, konuşmasının devamında, daha önce 'bölgesel hava limanı' olarak ifade edilen Çukurova Havalimanı'nın, Cumhurbaşkanının talimatıyla 'Çukurova Uluslararası Havalimanı' olarak açılışının gerçekleştirileceğini belirterek, "Buradaki çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Artık projemiz bitti, şu anda açılış için hazırlıklar yapılıyor. Çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmalar belli bir orana tamamlandı. Cumhurbaşkanımız tarafından yakında açılacağı müjdesi verildi. Şu an için tarih bekleniyor. Gerek lt yapı, gerek üst yapı çalışmaları artık tamamlanma aşamasına gelmiş ve Çukurova Uluslararası Havalimanı olarak hizmete girecek" dedi.

Vali Pehlivan, Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyol Projesinin Çeşmeli-Kızkalesi kesimiyle ilgili de çalışmalara başlandığını ifade ederek, bu kesimin 42 kilometre ana gövde, 11 kilometre bağlantı yolu olmak üzere 53 kilometre uzunluğunda olduğunu söyledi.

Türkiye'nin en büyük barajlarından olan Pamukluk Barajı konusunda da açıklamalarda bulunan Vali Pehlivan, 2.7 milyar lira olan 1. kısmında tamamlandığını ve hizmete açıldığını belirterek, tarımsal amaçlı kullanımının yanında yıllık 174 milyon kilovatsaat elektrik üretimi ile ülke ekonomisine katkısının 1 milyar 920 milyon lira olacağını vurguladı. - MERSİN