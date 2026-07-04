Vali Sözer Esnaf Ziyareti Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, kent merkezinde faaliyet gösteren çarşı esnafını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında iş yerlerini tek tek gezen Vali Sözer, esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafla samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Sözer, vatandaşların talep, öneri ve görüşlerini dinleyerek yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına katkı sunan esnafın her zaman yanında olduklarını ifade eden Vali Faik Oktay Sözer, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklı bir anlayışla sürdürüldüğünü belirtti. - BİLECİK