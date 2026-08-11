Vali Varol, Yaz Kur\'an Kursunu Ziyaret Etti

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Efeler ilçesinde bulunan Emir Sultan Camii Yaz Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek kurslarda eğitim gören çocuklarla bir araya geldi.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, yaz Kur'an kursunda eğitim gören öğrencilerin öğrenme heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden Vali Varol, çocukların eğitim süreçleri hakkında bilgi aldı. Aydın genelinde 26 bini aşkın öğrencinin yaz Kur'an kurslarında eğitim gördüğü belirtilirken, Vali Varol kurslarda görev yapan eğitmenlerle de görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğrencilere ve eğitmenlere başarılar dileyen Varol, çocukların yaz dönemini eğitim faaliyetleriyle değerlendirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.