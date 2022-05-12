Vali Vekili Mustafa Güney'den "Engelliler Haftası" ziyareti - Son Dakika
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Vali Vekili Mustafa Güney'den "Engelliler Haftası" ziyareti

12.05.2022 08:50
Vali Vekili Mustafa Güney'den "Engelliler Haftası" ziyareti

Vali Vekili Mustafa Güney, Engelliler Haftası sebebiyle Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk ile yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret etti.

Vali Vekili Mustafa Güney, Engelliler Haftası sebebiyle Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk ile yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret etti.

Yalnızca bir gün değil, her zaman engellilerin yanlarında olduklarını ifade eden Güney, "Sevginin aşamayacağı engel olmadığını biliyoruz. Sizler hayat azminiz ve başarılarınızla bizim için en güzel, en anlamlı örneklersiniz. Yaptığınız her işle gurur duyuyoruz" dedi.

Dernek yönetimiyle bir süre sohbet eden Güney, istek ve taleplerini de dinledi.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Öztürk, Güney'e ilgi ve destekleri için teşekkür etti. - KÜTAHYA

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Engelliler Haftası, Mustafa Güney, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Vali Vekili Mustafa Güney'den 'Engelliler Haftası' ziyareti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Vekili Mustafa Güney'den "Engelliler Haftası" ziyareti - Son Dakika
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