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Vali Yılmaz, şiddetli yağıştan zarar gören tarım arazilerinde inceleme yaptı

OSMANİYE - Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kadirli İlçesi Kızyusuflu Köyü'nde şiddetli yağmur nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulunarak, hasar durumu hakkında Kadirli Kaymakamı Yakup Güney ve Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş'tan bilgi aldı. Ziyarette AFAD İl Müdür Vekili Mehmet Berşan Uçar ile birlikte köyü ziyaret eden Vali Yılmaz, köylülerle bir araya geldi.

Yaşanan doğal afetler sonrası vatandaşın yanında olduklarını dile getiren Vali Erdinç Yılmaz, "Köyümüzde bazı tarım arazileri zarar görmüş. Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz gerekli tespitleri yaptı. Gerekli desteğin sağlanması yönünde elimizden geleni yapacağız. Çok geçmiş olsun, Allah beterinden korusun. Cana gelmesin yeter ki, hepsi olur Allah'ın izniyle. Biz sizin her zaman yanınızda olduk, her zaman oluruz. Yeter ki canınıza zarar gelmesin" dedi.

Köy sakinlerinin taleplerini de dinleyen Vali Yılmaz, bu talepleri karşılamak için gayret göstereceklerini belirterek her zaman vatandaşlarımızın yanında olduklarını söyledi.