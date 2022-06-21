Van Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti

21.06.2022 11:14
Van Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesi, YYÜ'de öğrenim gören öğrenciler için kampüse ücretsiz internet noktaları kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, YYÜ'de öğrenim gören öğrenciler için kampüse ücretsiz internet noktaları kurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, gündelik hayatta yoğun olarak kullanılan mobil cihazlar için merkezi alanlar, kalabalık parklar ve belediyeye ait toplu kullanım alanlarına ücretsiz Wİ-Fi noktaları kuruyor. Çalışmalar çerçevesinde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından kampüsteki Alley yoluna da yüksek hızlı, limitsiz ve simetrik Upload ve download özellikli ücretsiz internet noktaları kuruldu. Öğrenciler, kurulan Wİ-Fi noktalarına tüm mobil cihazlardan günün her saati ücretsiz olarak bağlanılıp internet hizmetinden yararlanılabilinecek.

Yapılan hizmetin çok yerinde bir karar olduğunu belirten üniversite öğrencisi Ozan Bilici, "İnternet hizmeti günümüzde pahalı olan bir gereksinim. Öğrenciler tarafından da sürekli kullanılıyor. Yapılan bu hizmeti ben çok yerinde görüyorum. Çalışmalarından dolayı Van Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

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Kaynak: İHA

Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesinden üniversite öğrencilerine ücretsiz internet hizmeti - Son Dakika
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