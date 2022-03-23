Van'da girişimci kadınlardan kadınlar matinesi - Son Dakika
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Van'da girişimci kadınlardan kadınlar matinesi

23.03.2022 11:24
Van'da girişimci kadınlardan kadınlar matinesi

Van'da Turkuaz Halı Yıkama öncülüğünde bir araya gelen girişimci kadınlar, kadınlar matinesi düzenledi.

Van'da Turkuaz Halı Yıkama öncülüğünde bir araya gelen girişimci kadınlar, kadınlar matinesi düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen kadınlar matinesinde DJ Esra Dağdelen'in sahne performansı ile güzel vakit geçiren kadınlar bol bol halay çekip oynadı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Turkuaz Halı Yıkama İşletmecisi Esra Bilek, amaçlarının yoğun iş temposu ve hayatın verdiği stresten biraz olsun kadınları uzaklaştırmak ve güzel bir gece geçirmelerini sağlamak olduğunu ifade ederek, "Güzel bir organizasyon oldu. Kadınlarımız uzun zamandan sonra belki ilk defa bu kadar güzel eğlendiler. Gecemize yaklaşık 500 kadın katılım sağladı. Ben bu çerçevede bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde destek olan Aşkı Sima Organizasyon, Azelin Gelinlik, Altın Saray Düğün Salonu ve Setri Aşk Van Gelinliğe teşekkür ediyorum" dedi.

Kadınlar matinesinin ardından güzel geri dönüşümler aldıklarını belirten Bilek, ileriki süreçte bu tür organizasyonların düzenleneceğini sözlerine ekledi.

Hediye dağıtımı ve sürpriz çekilişlerin olduğu gece, hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi. - VAN

Van'da girişimci kadınlardan kadınlar matinesi
Van'da girişimci kadınlardan kadınlar matinesi
Van'da girişimci kadınlardan kadınlar matinesi

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Düğün, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da girişimci kadınlardan kadınlar matinesi - Son Dakika


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