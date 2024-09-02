Van'da Yarım Kalan Hacı Yunus Camii İnşaatı İçin Yardım Bekleniyor - Son Dakika
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Van'da Yarım Kalan Hacı Yunus Camii İnşaatı İçin Yardım Bekleniyor

Van\'da Yarım Kalan Hacı Yunus Camii İnşaatı İçin Yardım Bekleniyor

2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde hasar gören Hacı Yunus Camii'nin inşaatı, hayırseverlerin desteği ile tamamlanmayı bekliyor. Bölgede 2011 yılından beri terk edilen cami, maddi imkansızlıklar nedeniyle yeniden inşa edilemedi. Yetkililer, caminin tamamlanması için toplumdan yardım çağrısında bulunuyor.

02.09.2024 13:30
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Van'da 2011 yılında meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremde etkilenerek yerine yapılmak istenen ve yarım kalan yeni caminin inşaatı için hayırseverlerin desteği bekleniyor.

Van'da 2011 yılında meydana gelen büyük deprem, birçok yapıyı yerle bir ederken geride onarılması zor izler bıraktı. Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Hacı Yunus Camii de bu yıkımdan nasibini aldı. Depremde hasar gören cami, o günden bu yana terk edilmiş bir halde durdu. Maddi imkansızlıklar nedeniyle bir türlü yıkılıp yeniden inşa edilemeyen cami, bölge halkının ortak yarası haline geldi.

Geçtiğimiz yıl valilik ve diğer yetkili mercilerden alınan izinlerle Hacı Yunus Camii'nin yeniden inşası için düğmeye basıldı. Bölge halkı ve hayırseverlerin katkılarıyla başlayan inşaat, ne yazık ki bir yıl geçmesine rağmen maddi yetersizlikler nedeniyle yarım kaldı. Camii, bu nedenle hala tamamlanmayı bekliyor. Hacı Yunus Camii'nin yeniden ibadete açılması için hayırseverlerin yardımı bekleniyor. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Van'da Yarım Kalan Hacı Yunus Camii İnşaatı İçin Yardım Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da Yarım Kalan Hacı Yunus Camii İnşaatı İçin Yardım Bekleniyor - Son Dakika
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