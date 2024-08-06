Van'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan görevine başladı - Son Dakika
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Van'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan görevine başladı

Van\'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan görevine başladı

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan görevine başladı. Erdoğan, bugün itibariyle göreve başladı.

06.08.2024 11:30
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Van'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan görevine başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan görevine başladı. 2 Temmuz 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi'yle Erzurum Çat Kaymakamı iken Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan, bugün itibariyle göreve başladı.

Sabah saatlerinde Hafiziye Mahallesi'nde bulunan Hükümet Konağı'na gelen Kaymakam Erdoğan'a kurum amirleri "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundular.

Muhammed Serdar Erdoğan Kimdir?

1992 yılında Gümüşhane'nin Torul ilçesinde dünyaya gelen, ilk ve orta öğrenimini Düzce'de tamamlayan Erdoğan, 2011 yılında başladığı Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden 2016 yılında mezun oldu. Vekalet stajından sonra Arapça dil eğitimi için Ürdün'ün başkenti Amman'da bulunan Ürdün Üniversitesinde eğitim alan, Arapça ve İngilizce bilen Erdoğan, evli ve bir çocuk babasıdır.

Daha önceleri Eskişehir- Günyüzü Kaymakamlığı, Bolu Göynük Kaymakamlığı ve Erzurum Çat Kaymakamlığı görevlerinde bulunan Erdoğan, 2 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Başkale Kaymakamı olarak atandı. - VAN

Kaynak: İHA

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