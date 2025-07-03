Vezirhan\'da Orman Yangını Soğutma Çalışmalarına Bayırköy Belediyesi Destek Verdi

Vezirhan Beldesine bağlı Zobran köyünde geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde çıkan orman yangın sonrası soğutma işlemine Bayırköy Belediyesi de destek veriyor.

Bayırköy Belediyesi ekipleri, yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarına katılarak sahadaki görevli ekiplerle koordineli şekilde çalışmalara katkı sağladı. Belediye yetkilileri, yangın söndürme ve soğutma süreçlerinde devletin tüm ilgili kurumlarıyla tam bir iş birliği içinde hareket ettiklerini belirtti. Yangından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Fedakarca görev yapan tüm personelimize ve gönüllülerimize gönülden teşekkür ediyorum. Belediyemiz ekipleriyle sahada aktif olarak yer aldık ve soğutma çalışmalarında da destek vermeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürerken, ekiplerin bölgede olası yeniden alevlenmelere karşı tedbir amaçlı nöbet tuttuğu öğrenildi. - BİLECİK