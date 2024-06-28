Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Yangın Tatbikatı - Son Dakika
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Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Yangın Tatbikatı

Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi\'nde Yangın Tatbikatı

Samsun Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile Vezirköprü İtfaiye Amirliği tarafından ortaklaşa düzenlenen yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, yangına müdahale yöntemleri tatbiki olarak gösterildi.

28.06.2024 17:56  Güncelleme: 17:58
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Samsun Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde, Vezirköprü İtfaiye Amirliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkez personelinin ortaklaşa düzenlediği yangın tatbikatı yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Alper Çoruh, Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeline muhtemel bir yangında yapılması gerekenler hakkında tatbiki olarak bilgiler verdi. Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi doktor, hemşire ve çalışan personele yönelik gerçekleştirilen yangın tatbikatında, yakıt, ahşap ve plastik gibi yanan cisimleri yanma esnasında nasıl müdahale edileceği tatbiki olarak gösterildi. Vezirköprü İtfaiye Grup Amiri Alper Çoruh, günlük yaşamda her bireyin başına gelebilecek doğal afetlerden, yangınlarda soğuk kanlı olup, yangına ilk müdahalenin çok önemli olduğunu belirterek, "Vezirköprü İtfaiye Amirliği olarak kurumlarımızdan gelen teklifler doğrultusunda yangınlarda alınacak önlemler ve müdahale konusunda teorik ve pratik uygulamaları bilgiler veriyoruz" dedi.

İtfaiye ekipleri tarafından Diş Sağlığı Merkezi bahçesinde yapılan tatbikatta yanan bir cisme yangın söndürme cihazı ile nasıl müdahale edileceği önce itfaiye ekipleri tarafından, daha sonra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeli tarafından müdahale edildi. Tatbikatta senaryo gereği, siren çalındı, hastane personeli binayı boşaltıp, toplanma alanında toplandı. Ekipler yaralanan kişiler için kurtarma operasyonu düzenledi.

Tatbikat sonrası konuşan Başhekim Fuat Kaplan, "Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizde olabilecek afet ve acil durumlarda hazırlıklı olunması büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple Merkezimizde belirli aralıklarla afet ve acil eylem tatbikatları gerçekleştirilmektedir. Güvenliğimiz için her zaman hazırlıklı olmak zorundayız. Oldukça başarılı ve öğretici geçen tatbikatta görev alan ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde Yangın Tatbikatı - Son Dakika

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