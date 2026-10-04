Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheliye itiraz reddedildi - Son Dakika
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Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheliye itiraz reddedildi

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Yahşihan Belediyesi soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı, 10 şüpheliye itiraz reddedildi
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Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında adli kontrolle serbest bırakılan 11 şüpheliye ilişkin savcılık itirazı karara bağlandı. Mahkeme, itiraz üzerine 1 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 10 şüpheli hakkındaki itirazın reddine karar verdi.

(KIRIKKALE)- Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 11 şüpheliye ilişkin savcılığın itirazı karara bağlandı. Mahkeme, 1 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken diğer 10 şüpheli hakkındaki itirazı reddetti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen 26 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Savcılığın, 11 şüphelinin serbest bırakılmasına ilişkin karara 30 Eylül'de yaptığı itiraz, 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nce değerlendirildi.

Mahkeme, şüphelilerden 1'inin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 10 şüpheli yönünden yapılan itiraz ise reddedildi.

Kaynak: ANKA
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