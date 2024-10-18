Yalova'da İtfaiye Ekiplerinden Kirpi ve Kedi Kurtarma

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Yalova'da itfaiyeden kirpi kurtarma operasyonu

YALOVA - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde bahçe tellerine sıkışan kirpi ve su kuyusuna düşen kedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'nde bir binanın bahçe tellerine sıkışan kirpiyi fark eden apartman sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye giden ekipler bahçe telini keserek kirpiyi sıkıştığı yerden kurtardı. Kirpi ardından doğal yaşam alanına salındı.

Yine aynı mahallede bulunan Yaşam Sokak'ta ihbara giden itfaiyeciler, burada da su kuyusu içine düşen kediyi kurtardı. Kedi bakım ve tedavilerinin yapılması amacıyla sokak hayvanları geçici bakım evi veterinerlerine teslim edildi.