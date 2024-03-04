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'Yaren' kültürünü nesilden nesile aktarmak için mücadele veriyorlar

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çoğunluğu esnaftan oluşan bir gurup 'Yaren Gecesi' adı altında düzenledikleri programlarda ilçeye özgü halk oyunları, orta oyunları ve kılıç kalkan gösterilerini sergileyerek ilçenin önemli bir kültürünü yaşatmaya devam ediyorlar.

Sandıklı'da 2022 yılında çoğunluğu esnaftan oluşan 60 kişilik bir grup, 'Sandıklı Gardaş Yarenler Kültür Derneği' çatısı altında bir araya geldi. Sandıklı bölgesinde Gezek kültürünü daha önce mahalle ve köy odalarında yöresel oyunların sahnelendiği kültürü yaşatmak isteyen dernek üyeleri, 'Yaren Gecesi' adını verdikleri program düzenlemeye başladı. Yaren Gecesi'ni rahat ve kültürel bir mekanda sergilemek için de kapalı pazar yanında bulunan bir konağı evi kendi imkanları ile düzenlediler. Dernek üyeleri 5 ila 12 yaş aralığında 30 çocuğu da halk oyunları kursları vererek eğittiler. Yarenler 2 yıldır bu mekanda ekim ayında başlayıp nisan ayında sona eren dönemde haftanı 3 ya da 4 günü 'Yaren Gecesi' düzenliyorlar. Gecede yöresel halk oyunları, kılıç kalkan, orta oyunları, yöresel türküler seslendirilirken, Yunus Emre'nin canlandırılması yapılıyor.

"Amacımız eskimiş, unutulmuş kültürlerimizi gün yüzüne çıkarmak"

Sandıklı Gardaş Yarenler Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Demircan, "Amacımız geçmişten aldığımız kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak adına kurulmuş bir derneğiz. Geçmişten aldığımız kültürümüzü derken her birimizin bir mesleği var. Bu mesleğimizin dışında gönüllü olarak yarenlik işini yapıyoruz. Sandıklı Gardaş Yarenler meclisinde, mahalle ve köy odalarında ki orta oyunları, halk oyunlarını belli bir disiplin ve hiyerarşi içersindi yarenlerimizi yetiştirmek. Sandıklı'mızda eskimiş, unutulmuş kültürlerimizi gün yüzüne çıkarmaktır. Bu anlamda kılıç kalkan, orta oyunları derleyip çocuklarımıza öğretiyoruz" dedi.