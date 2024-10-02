Yaşlılar Günü'nde Mesleklere Dönüş - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yaşlılar Günü'nde Mesleklere Dönüş

Yaşlılar Günü\'nde Mesleklere Dönüş

Edirne'de emekli yaşlılar, mesleklerine geri dönerek nostaljik anlar yaşadı. Duygusal anlar yaşandı.

02.10.2024 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de bu yıl Dünya Yaşlılar Günü etkinliğinde farklı meslek gruplarından emekli olan yaşlılar, gençlik yıllarına dönerek o günleri yeniden yaşama fırsatı buldu. Emekli polis, kıyafetini giyerek devriyeye çıkarken, emekli öğretmen de sınıfta ders anlattı.

Bu anlamlı etkinlikler, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yer alan Çağlanur Uçar Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de gerçekleştirildi. Bir günlüğüne de olsa mesleklerine geri dönen huzurevi sakinleri, bu nostaljik anlar sayesinde meslek özlemlerini giderdi. Duygu dolu anlar yaşayan yaşlıların yüzleri, etkinliğin sıcak atmosferinde gülümsemeyle parladı.

Telsizi eline alıp devriye attı

Emekli polis memuru Enver Ertürk (69), yeniden polis üniformasını giydi, telsizini eline aldı ve ekip arabasıyla devriye yaptı. Ertürk, yıllar boyunca büyük bir aşkla sürdürdüğü polislik mesleğine kısa süreli de olsa dönmenin kendisi için gurur verici olduğunu belirtti. Ertürk, "Polislik, benim için her zaman özel bir meslek oldu. Bu mesleği severek yaptım ve emekli olduktan sonra bile mesleğime duyduğum sevgiyi hiç kaybetmedim. Bu etkinlik sayesinde meslektaşlarımla tekrar buluşup devriye yapmak, bana gençlik yıllarımı hatırlattı ve o günlerin heyecanını yeniden yaşadım. Bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizi unutmayan meslektaşlarımın ziyareti beni daha da mutlu etti"

Ertürk, çok sevdiği polislik mesleğini uzun yıllar boyunca sürdürdüğünü ve şu anda kaldığı yaşlı bakım merkezinde huzurlu ve mutlu olduğunu ifade etti. Ertürk, "Yaşlılar Günü'nde bizi unutmayan meslektaşlarımın ziyareti beni daha da mutlu etti. Polislik mesleğinin ne kadar gurur verici bir meslek olduğunu hatırladım. Şu an Uzunköprü Yaşlı Bakım Merkezi'nde kalıyorum ve burada gördüğüm ilgi ve sevgiden dolayı çok mutluyum. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, İl Müdürümüz, Uzunköprü Kurum Müdürümüz, Valimiz, Kaymakamımız ve diğer tüm görevlilere teşekkürlerimi sunuyorum. Burada bizlere, çocuklarımızdan göremediğimiz ilgiyi ve sevgiyi gösteriyorlar. Aile ortamını çok özlüyoruz. Ancak burada onlar sayesinde dolu dolu bir yaşam sürüyoruz. Mesleğimin bana kazandırdığı öz güvenle, yaşlı bakım merkezinde gördüğüm bu ilgi, gerçekten çok değerli" ifadelerini kullandı.

Kara tahtanın başındaki günleri hatırlayınca duygulandı

Edirne Huzurevi sakinlerinden emekli öğretmen Sedat Seyyar (83) ise öğrencilerle buluştu. Trakya Birlik İlkokulu'nda eğitim gören 4'üncü sınıf öğrencilerine hatıralarını anlatan Sedat öğretmen, kara tahtanın başındaki günleri hatırlayınca duygulandı. Öğrenciler, günün anısına çiçek verdiği Sedat öğretmene uzun süre sarıldı. Dünyanın en güzel mesleğinin öğretmenlik olduğunu dile getiren Seyyar, 36 yıllık meslek yaşamında vatana millete faydalı olan çok sayıda öğrenci yetiştirdiğini anlattı. Seyyar, öğrencilerle tekrar buluştuğu için çok mutlu olduğunu kaydetti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gençlik, edirne, Yerel, Yaşam, Polis, Dünya, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaşlılar Günü'nde Mesleklere Dönüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:18 İsrail, Lübnan’ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
09:30 Olay görüntü Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı Olay görüntü! Netanyahu füze yağmuru sırasında sığınağa mı saklandı?
09:00 İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler İşte isim isim hileci firmalar ve ürünler
19:49 50 yaşına giren Pınar Altuğ, yeni yaşında güzelliğiyle büyüledi 50 yaşına giren Pınar Altuğ, yeni yaşında güzelliğiyle büyüledi
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
19:16 Galatasaray’a Victor Osimhen’den kötü haber Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber
18:57 Netanyahu yine ’İran’ dedi ama bu kez bir fark var Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var
18:46 Nasıl para kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor Nasıl para kazandığını duyanlar kulaklarına inanamıyor
18:44 Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor’un kırmızı kart cezasını iptal etti Almanya Futbol Federasyonu, Atakan Karazor'un kırmızı kart cezasını iptal etti
18:13 Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta emeklilik kararı aldı Dünyaca ünlü futbolcu Andres Iniesta emeklilik kararı aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2024 13:07:58. #1.12#
SON DAKİKA: Yaşlılar Günü'nde Mesleklere Dönüş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement