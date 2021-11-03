Yaya yollarını işgal eden moto kurye ve motosikletlere tepki - Son Dakika

Motosiklet, scooter ve üç tekerlekli yük ve eşya taşıyıcı araçların kuralsız kullanımının trafik ve yaya güvenliğinde oluşturduğu tehlikeleri değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkan Yardımcısı Metin Bıyık, "Kaldırımlar ve yayalaştırılmış alanlar motosiklet yolu mu?" diyerek tepki gösterdi.

Başkan Yardımcısı Metin Bıyık, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında kaldırım, yayalaştırılmış cadde, sokak ve alanlarda yoğun ve kuralsız olarak kullanılan motosiklet, bisiklet, scooter, üç tekerlekli yük ve eşya taşıyıcı araçların trafik ve yaya güvenliğini tehdit etmekte olduğunu ifade etti. Kaldırımlarda, kırmızı ışıkta, ters yönde keyfi olarak seyreden kullanıcılar hakkında düşüncelerini aktaran Bıyık, bu kişiler için, "Yayaların burnunun dibinden, kulağının yanından, adımının ucundan; hızla geçerek yayaların can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmaktadırlar" dedi.

"Yayaların kullandığı yol ve caddeler işgal ediliyor"

Pandemi sürecinde yaygınlaşan moto kuryeler ile ilgili de tepkisini dile getiren Bıyık, "Moto kuryelerin sınırlı kural tanımazlıkları önceleri tüketiciler tarafından hoşgörü ile karşılanmış, ancak bu hoşgörü sınırsızca istismar edilmiş ve bardağı taşırmıştır. Moto kuryelerin kuralsızlığı, diğer motosiklet, scooter, üç tekerlekli yük/eşya taşıyıcı ve bisiklet kullanıcılara kötü örnek olmuş, kaldırımlar yayalaştırılmış caddeler, sokaklar ve alanlar yayalar tarafından kullanılamaz hale gelmiştir. Kaldırımlar ve yayalaştırılmış alanlar bir taraftan satıcı ve sağlayıcıların mal ve tanıtım stantları ile işgal edilmiş, diğer taraftan motosiklet, scooter, üç tekerlekli yük/eşya taşıyıcı araçların sefer güzergahı olarak kullanılmaktadır" ifadelerini kullandı.

"Kurallar ödün vermeden denetlenmeli ve sonuçlar tüketicilerle paylaşılmalı"

Yaşanan bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerini sunan Bıyık, açıklamasının devamında, "Tedarik zincirinin aksatılmadan, kural, güzergah ve zaman düzenlemesi ile tüketicilerin kaldırımları, yayalaştırılmış cadde, sokak ve alanları güvenli olarak kullanması sağlanabilir. Motosiklet, scooter ve üç tekerlekli yük ve eşya taşıyıcı araçların kuralsız kullanımının oluşturduğu sorunlar giderek, yaygınlaşmakta ve yoğunlaşmaktadır. Yönetim ve organizasyon kabiliyeti yüksek kamu otoritesi, eşgüdüm içerisinde yaya ve trafik güvenliğini sağlayacak tedbirleri almalıdır. Kamu otoritesinin yetkinlik ve veri gücü ile konulan kurallar; ödün vermeden denetlenmeli ve alınan sonuçlar tüketicilerle paylaşılmalıdır" sözlerine yer verdi. - ESKİŞEHİR