Yaz Aylarında Telefon Şarj Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Yaz Aylarında Telefon Şarj Uyarısı

Yaz Aylarında Telefon Şarj Uyarısı
26.06.2025 08:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcak havalarda cep telefonlarını uzun süre şarjda bırakmayın; sahte bataryalardan kaçının.

Aşırı sıcak havada cep telefonlarının uzun süreli şarjda bırakılmaması konusunda uyarılarda bulunan telefon tamircileri, sahte bataryalara karşı da vatandaşları uyardı.

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle cep telefonlarının bataryalarının ısınması bazı problemlere neden olabiliyor. En çok meydana gelen problemlerden biri olarak kaynaklı şarj entegrelerinin bozulması göze çarpıyor. Cep telefonlarının bataryalarını şarj edildikten sonra fazla sürede prizde bırakmak şişmeden kaynaklı cihazın ömrünü kısaltabiliyor. Cep telefon tamircileri sıcak havalarda cep telefonlarının şarjda uzun saatlerde kalmaması gerektiğini tavsiye ederken, sahte bataryalara karşı da uyarılarda bulundu.

Bayburt'ta cep telefon tamirciliği yapan Selim Koç, sıcak aylarda telefon bataryalarının aşırı ısınmasından dolayı cihazda da ısınma problemi yaşandığına dikkat çekti. Tamirci Koç, telefonlarda sahte bataryaların kullanılmasını önermediklerini belirterek şunları ifade etti:

"Yaz dönemlerinde bataryalar çok fazla ısındığı için aynı zamanda telefonlar da ısınıyor, bunlarla birlikte batarya şişiyor ve bazı problemler oluyor. Yaz döneminde telefonlarda en çok sıcaklıklardan kaynaklı şarj entegreleri bozuluyor. Bu da aynı şekilde bataryayla bağlantılı bir durum. Sahte bataryalarda aslında çok fazla patlama meydana gelmiyor. Ama çabuk şişebiliyorlar, telefon ömrünü kısaltabiliyorlar ve cihaz verimini düşürebiliyorlar. Dolayısıyla sahte bataryalar pek önerilmiyor. Piyasada bazı kaliteli markalar var, daha çok onlar tercih edilebiliyor. Normal esnaf telefoncularda her modelin orijinal telefon bataryası bulunamayabiliyor. Bazı modellerin bataryaları sadece teknik servisinde bulunuyor. Ondan dolayı piyasadaki çeşitli kaliteli markalar kullanılıyor. Bu markaları öneriyoruz, onları kullanıyoruz ama A kalite batarya diye de zaten belirtiyoruz. Kaliteli de olsa yan sanayi olduğunu açıkça söylüyoruz. Bizim gibi esnaflarda vatandaşlar telefonlarını batarya değişimi için verdikleri zaman 1 saat sonra geri alabiliyor. Servislerde her zaman her modelin parçaları bulunamadığı için 1 hafta, 10 gün ya da yasal süreçte 1 ay şeklinde bir zaman verebiliyor. Teknik servisler de bazı işlemler geciktiğinden ve biz daha kolay erişilebilir olduğumuz insanlar yine daha çok bizi tercih ediyor. Vatandaşlar yaz döneminde telefonlarını özellikle fazla şarjda tutmamaya dikkat etmeliler. Çünkü şarj esnasında telefon ısınır. O yüzden batarya dolduğu zaman fiş çekilmeli. Böylelikle hem telefonun hem de pilin ömrü daha uzun olur. Ayrıca hiçbir cihaz güneşe maruz kalmamalı." - BAYBURT

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Cep Telefonu, Teknoloji, bayburt, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yaz Aylarında Telefon Şarj Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO Zirvesi’nde aile fotoğrafı 32 ülkenin lideri aynı karede NATO Zirvesi'nde aile fotoğrafı! 32 ülkenin lideri aynı karede
Diyarbakır’da inşaatta düşen 2 işçi hayatını kaybetti Diyarbakır'da inşaatta düşen 2 işçi hayatını kaybetti
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı 7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
Bir senelik serüven sona erdi Leyla dizisi için karar verildi Bir senelik serüven sona erdi! Leyla dizisi için karar verildi
Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi Zelenski 4 yıl aradan sonra ilk kez takım elbise giydi
Süper Lig ekibinde şok ayrılık Ünlü antrenör sosyal medyadan veda etti Süper Lig ekibinde şok ayrılık! Ünlü antrenör sosyal medyadan veda etti
İsrail askerlerine kanlı pusu Keskin nişancı tek tek avladı İsrail askerlerine kanlı pusu! Keskin nişancı tek tek avladı
Ermenistan’da darbe girişimi Kolluk kuvvetleri son anda engelledi Ermenistan'da darbe girişimi! Kolluk kuvvetleri son anda engelledi
Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı Yunanistan, Türkiye korkusundan dolayı silahlanma rekoru kırdı
Şota Arveladze Süper Lig’in köklü takımının başına geçti Şota Arveladze Süper Lig'in köklü takımının başına geçti
Trump’tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi Trump'tan Fordo çıkışı: Ajanlar her şeyin yok olduğunu bildirdi

08:52
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu’ndan yeni açıklama: CHP’nin DNA’sıyla oynanıyor
Kayyum sözleri çok tartışılan Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: CHP'nin DNA'sıyla oynanıyor
08:09
Dev holdingde kriz Türkiye’nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
Dev holdingde kriz! Türkiye'nin en zengin 2. insanı hakkında vahim suçlama
07:49
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü
18 yaşındaki Oya, eski nişanlısı tarafından karnındaki bebeğiyle öldürüldü
16:24
Rusya’dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
Rusya'dan tedirgin eden açıklama: Kıyamet günü saati ilerliyor
16:31
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
Sosyal medya fenomeni ve sevgilisi eski kocası tarafından öldürüldü
16:06
Galatasaray’ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara’ya Premier Lig’den sürpriz talip
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'ya Premier Lig'den sürpriz talip
15:54
Rutte’ye açık açık soruldu: Trump’ı bu kadar övmeniz normal mi
Rutte'ye açık açık soruldu: Trump'ı bu kadar övmeniz normal mi?
15:39
Fenerbahçe’de 11 yıl sonra veda Maurizio Gherardini, İtalya’ya gitti
Fenerbahçe'de 11 yıl sonra veda! Maurizio Gherardini, İtalya'ya gitti
15:22
Resmi görüşmelere başladı bile Alvaro Morata, Galatasaray’dan ayrılıyor
Resmi görüşmelere başladı bile! Alvaro Morata, Galatasaray'dan ayrılıyor
14:51
Emre Altuğ’dan aşk itirafı
Emre Altuğ'dan aşk itirafı
14:41
Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü
Cani anne ve baba ağladığı için bebeklerini çekmeceye koyup öldürdü
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
14:17
Kanser tedavisi gören Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası Oğlundan açıklama var
Kanser tedavisi gören Sabri Ugan hayatını kaybetti iddiası! Oğlundan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 10:00:23. #7.13#
SON DAKİKA: Yaz Aylarında Telefon Şarj Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.