Yedi Başak Derneği Lübnan\'a Acil Yardım Gönderdi

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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Lübnan'a yönelik başlayan hava saldırıları sonrası ülkede oluşan insani kriz nedeniyle acil yardım faaliyetlerine başladı.

İsrail, Gazze ve Batı Şeria saldırılarından sonra şimdi de aynı şekilde Lübnan'a havadan ve karadan saldırıyor. Ekonomik çöküntü ve krizle mücadele eden Lübnan'da şartlar İsrail'in son saldırılarından sonra daha da ağırlaştı. Birleşmiş Milletler verilerine göre 1 milyondan fazla kişi evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

İsrail'in hava saldırıları sonucu birçok sivil hayatını kaybetti. İnsanların çaresizlik içerisinde güneyden kuzeye doğru göç etmek zorunda kalması ciddi barınma ve gıda ihtiyacı problemini de beraberinde getirdi. Ekonomik kriz ile mücadele eden Lübnan'da hayat şartları yaşanan savaşla birlikte daha da zorlaştı. Yaşanan dramın ardından Yedi Başak İnsani Yardım Derneği de ülkede oluşan insani kriz nedeniyle acil yardım faaliyetlerine başladı. Dernek, bölgede İsrail'in saldırıları nedeniyle yerinden edilen insanlar için acil yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda çok yardım malzemesi Lübnan'a ulaştırılıyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Yedi Başak Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "İsrail bir yıldan beri Gazze'de saldırılarından sonra şimdi de aynı şekilde Lübnan'a saldırıyor. Günlerdir Lübnan'a bomba yağdırıyor. Bebekleri, çocukları ve sivilleri katlediyor. Amerika ve İngiltere başta olmak üzere Batılı Devletler katliamın devam etmesi için her türlü desteği sağlıyor. Biz, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği olarak Gazze halkına yardım ulaştırdığımız gibi Lübnan'daki mazlum insanlara da yardım ulaştırıyoruz. Bağışçılarımızdan gelen yardımları en kısa sürede onlara ulaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, zor durumdaki insanlara ulaşmak için gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP