Yemen ordusu, 1729 operasyonda 300 araç, teçhizat ve mevziyi imha ettiğini açıkladı - Son Dakika
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Yemen ordusu, 1729 operasyonda 300 araç, teçhizat ve mevziyi imha ettiğini açıkladı

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Yemen ordusu, Husilere yönelik 'Yemen'in Şafağı' operasyonunda 1729 askeri faaliyet düzenlendiğini ve yaklaşık 1370 Husinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada 300 araç, teçhizat ve mevzinin imha edildiği, hükümetin Sana'da yeniden kontrolü hedeflediği belirtildi.

Yemen ordusu, İran destekli Husilere yönelik bin 729 operasyonda yaklaşık bin 370 Husinin etkisiz hale getirildiğini, 300 araç, teçhizat ve mevzinin ise imha edildiğini veya kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Yemen'de uluslararası toplum tarafından tanınan hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor. Yemen ordusu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, "Yemen'in Şafağı" operasyonu kapsamında Husilere yönelik bin 729 askeri faaliyet gerçekleştirildiği belirtildi. Operasyonlarda yaklaşık bin 370 Husinin etkisiz hale getirildiği ve Husilere ait 300 araç, askeri teçhizat ve mevzinin imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.

Yemen hükümeti, "Yemen'in Şafağı" operasyonuyla başkent Sana'da yeniden kontrol sağlamayı ve devlet kurumlarının Husilerden kurtarılmasını hedefliyor.

Kaynak: İHA
PolitikaYemenDünyaYerelSon Dakika

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