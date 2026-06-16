Yeni Konferans Salonu Açıldı

Eleşkirt Gençlik Merkezi bünyesinde yapımı tamamlanan konferans salonu, düzenlenen Gençlik Konseri ve El Sanatları Sergisi ile hizmete açıldı.
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde, Gençlik Merkezi bünyesinde yapımı tamamlanan yeni konferans salonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılış kapsamında "3. Geleneksel Gençlik Konseri ve El Sanatları Sergisi" düzenlendi.
Etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken, gençlerin hazırladığı müzik konseri ilgi gördü. El sanatları kurslarında hazırlanan çalışmalar da sergilenerek ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. - AĞRI
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