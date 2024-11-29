Yeni Köprü Tüneli açılmaya gün sayıyor

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Yüksekova ile Hakkari- Van arasında yapımı süren Yeni Köprü tünellerinin birinci tüpünde asfaltlama çalışmaları başlatılırken, yıl sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Van-Hakkari yol projesinin önemli ayağı olan Yeni Köprü Tüneli'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çift tüpten oluşan tünel ve 3 viyadükle yolun kısalması ve güvenlikli yolculuğun sağlanması hedeflenen Yeni Köprü'de, 5 yıldır yapımı devam eden tünelin birinci tüpünde asfaltlama çalışmasında sona gelindi. Her iki tüpte asfaltlama çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte tünelin hizmete girmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tünellerin açılışına beklediklerini belirten Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir, "Bizim için çok önem taşıyan bir projedir. Yüksekova-Van arasında yer alan Yeni Köprü tünelleri hemen hemen bitme aşamasına geldi. Şu an 2. tüpün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Tünelde mekanik, elektronik gibi çalışmalar yapılıyor. İnşallah sene sonu 2 tüpü Allah'ın iziyle kullanacağız. Bu şekilde 2 tüp bitmiş olup hizmet verecek. Bizde heyecanla bekliyoruz, inşallah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu açılışa teşrif edecek. Zaten coğrafi yapısıyla sürekli heyelanlı bir bölgedir. İnşallah tünellerin açılmasıyla yılların sorun, sıkıntıları bitecek. Çünkü orada çok ciddi kazalar meydana geliyordu. Karayollarının titiz çalışmasıyla bölge rahat bir nefes alacak. Karayolları Bölge Müdürümüz Demirhan Erol büyük emekler sarf etti. Bölge için girişimlerini hiç eksik etmeyen Valimiz Ali Çelik'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Artık sonuna yaklaşıyoruz, inşallah kısa sürede geçişlere başlanılacak" dedi. - HAKKARİ