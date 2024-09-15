Yeni Parti İçin Aksaray'da Toplantı

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KEMAL ONUR ATALAY

(AKSARAY) - İYİ Parti'den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu'nun kuracağı yeni parti için yapılan çalışmalar kapsamında Aksaray'da istişare toplantısı yapıldı. Eski İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Bu kadar mutsuz bir toplumu ve bu kadar mutsuz bir seçmeni mutlu edecek, milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni oluşuma sanırım ki bir ihtiyaç vardı. Allah'ın izniyle, sizlerin teveccühü ve duasıyla bu oluşumun başarıya ulaşacağına inancımız tamdır" dedi.

Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni parti çalışmaları kapsamında Aksaray'da istişare toplantısı yapıldı. Toplantıda, İYİ Parti milletvekili aday adayı Ali Karakuş, yeni kurulacak partinin Aksaray İl Başkanı olarak tanıtıldı.

Yeni partinin teşkilatlanmasından sorumlu eski İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, partinin kuruluşu ve isminin Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü olan 29 Ekim'de netleşeceğini söyledi. Kamuoyunun aklında böyle bir partiye ihtiyaç olup olmadığına yönelik soru olduğunu belirten Erel, "Herkes mensup olduğu siyasi partiyi şöyle bir düşünsün, bir gözünün önüne getirsin. Bu partilerden ne derece mutlu olduğunu bir ölçsün. Ondan sonra bu partiye ihtiyaç var mı yok mu sorusunu öyle tartışalım. Ben biliyor ve sezinliyorum ki Türkiye'de her siyasi partiye oy veren seçmenlerimiz bulundukları siyasi partide mutlu değiller" dedi.

22 senedir Türkiye'yi yöneten AK Parti'nin seçmenlerinin, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin seçmenlerinin de mutlu olmadığını ifade eden Erel, "Bu kadar mutsuz bir toplumu ve bu kadar mutsuz bir seçmeni mutlu edecek, milletimizin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni oluşuma sanırım ki bir ihtiyaç vardı. Allah'ın izniyle sizlerin teveccühü ve duasıyla bu oluşumun başarıya ulaşacağına inancımız tamdır. Yaklaşık 150 gündür ülkenin dört bir yanında geziyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından bizlere takdirler, teklifler geliyor" ifadelerini kullandı.

"Kendimizi savunmaktan yorulduk"

İYİ Parti'nin kurulma aşamasına da değinen Ayhan Erel, "Ya hocam ne gerek var böyle bir parti kurmanıza, bakın yakında sizi toplayacaklar içeriye atacaklar, uğraşmayın bu boş işlerle' denildiğini o dönemde beraber yol yürüdüklerimiz gayet net bilirler. Biz kendimizi savunmaktan yorulduk ama vatandaşımız bu suçlamaları bize atmaktan yorulmadı. İYİ Parti'deki FETÖ ve PKK suçlamalarının yorgunluğunu artık Yavuz Ağıralioğlu'nun önderliğinde kurulan partide atacağız. Vatandaşlarımızın bize böyle bir serzenişi ile karşılaşmadığımız gibi vatandaşlarımız bizlere 'Yavuz Ağıralioğlu'nu ve sizleri yanlış tanımışız. 40 yıllık şu partideniz ama sizlere çıkmış olduğunuz bu yolda başarılar diliyoruz' diyorlar" dedi.

"Biz 85 milyonun partisiyiz, ne sağdayız ne soldayız"

Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den ayrılırken ortaya bir duruş koyduğunu da vurgulayan Erel sözlerini şöyle tamamladı:

"Yavuz Bey, 'Türk milleti, kanlı terör örgütü PKK ile aynı kulvarda yürüyenlerle, Türkiye'de Kürtçe ikinci bir resmi dil olsun diyen, Türkiye'yi eyaletlere bölmeyi parti programına koyan, onlar her ne kadar dese de teröre bulaşmadık diye kamuoyunun bildiği terör örgütü ile ilişkisi olan diğer bir oluşuma teslim edilemez' diyerek istifa ederek partisinden ayrıldı. Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti'den ayrılmasının ardından başka partilerden milletvekilliği ya da bakanlık teklifi aldığı yönünde bize çok telefon geldi. Oysaki Yavuz Bey'in hiçbir şekilde bu tür oluşumların içerisine girmediğini, duruşundan ve tutumundan hiçbir taviz vermediğini gören ve bu tür söylentileri çıkartanlar Yavuz Bey ile ilgili 'Bu adam dik adammış, doğru adammış, bu adamın arkasından gidilir' dedi. Çok şükür genç, vatan, millet sevdalısı bu hareketimizin başında bir arkadaşımız var. Hep birlikte başaracağımıza inanıyoruz. Sokakta vatandaşlarımız bize neredesiniz merkez sağda mısınız solda mısınız gibi sorular soruyorlar. Bizim yerimiz doğrudan doğruya millettir. Biz 85 milyonun partisiyiz, ne merkez sağdayız ne merkez soldayız. Milletin derdine derman olacak en iyi siyasetçiyi aramak siyasi liderlerin boynunun borcudur. Biz siyasetçinin en iyisini arıyoruz. Mezhebi, etnik dünyası, inanç dünyası bizim için önemli değil. Ama bu arada ezanla, dini değerlerle, bayrakla, milli değerlerle ve Atatürk'le problemi olmayacak."