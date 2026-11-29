(İZMİR) - YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a İzmir Körfezi'nin temizlenmesine ilişkin projenin teknik detaylarını ve bütçesini açıklaması çağrısında bulundu. Güç, "İzmir'in siyasi şovlara değil, bilimsel projelere ve gerçek yatırımlara ihtiyacı var" dedi.

YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Murat Kurum'un İzmir Körfezi'ne ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yürüttüğü dip çamuru tarama çalışmalarına ve arıtma yatırımlarına dikkat çeken Güç, merkezi hükümetin Körfez'in temizlenmesine yönelik hazırladığı projenin kapsamını, finansmanını ve uygulama takvimini sordu.

Güç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Bakan, İzmir'e körfezle ilgili projenizi ve bütçenizi açıklayın! 24 yıldır neredeydiniz? Sayın Bakan, İzmir Körfezi'nin sorunlarını bugün mü öğrendiniz? Merkezi hükümet olarak sorumluluklarınızı yerine getirmek için Büyükşehir Belediyesinin siyasi yönetiminin değişmesini mi beklediniz? İzmir zaten kendi kaynaklarıyla tarama yapıyor! İzmit Körfezi'nde gerçekleştirdiğiniz 2 milyon 250 bin metreküplük (900 yüzme havuzuna eş değer) dip çamuru temizliğini dünyanın en büyük çevre projesi olarak duyurdunuz. Oysa İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 yılda kendi kaynaklarıyla 1 milyon 655 bin ton dip çamuru çıkarmıştır. Danışmanlarınıza söyleyin verileri kontrol etsinler. Çok büyük sözlerle büyük işler başarılmış sayılmıyor. Üstelik İzmir Körfezi'nin kapsamlı rehabilitasyonu için geçmiş teknik çalışmalarda öngörülen tarama miktarı 45 milyon metreküptür. Bu miktar, İzmit Körfezi'nde bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz çalışmanın yaklaşık 20 katıdır. Peki İzmir için hazırladığınız projenin tarama miktarı nedir?"

"ÇIKARDIĞINIZ MALZEMEYİ NEREYE GÖTÜRECEKSİNİZ"

Tarama sonucu ortaya çıkacak malzemenin taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin sorular yönelten Güç, "2 milyon 250 bin metreküp tarama yaptığınızı ve susuzlaştırma sonucunda malzemenin hacmini yarıya indirdiğinizi varsayalım. Geriye kalan 1 milyon 125 bin metreküp malzemenin karayoluyla taşınması için 112.500 kamyon seferi gerekecektir. 45 milyon metreküplük bir taramada ise aynı hesapla 2 milyon 250 bin kamyon seferinden söz ediyoruz. Bu malzemeyi nerede susuzlaştıracak, nerede depolayacak ve nasıl bertaraf edeceksiniz? Ramsar Sözleşmesi kapsamında korunan Gediz Deltası'nı mı kullanacaksınız? Bütün bunlara ilişkin bir uygulama projeniz var mı?" ifadelerini kullandı.

"GEDİZ NEHRİ'Nİ TEMİZLEMEK İÇİN NE YAPTINIZ"

İzmir'de gerçekleştirilen atık su arıtma yatırımlarına ve Gediz Havzası'ndan Körfez'e taşınan kirliliğe dikkat çeken Güç, açıklamasında "Bugün beğenmediğiniz anlayış, İzmir'e Türkiye'nin en büyük atık su arıtma tesislerinden birini kazandırdı. 2025 yılında üç arıtma tesisine 1 milyar 700 milyon TL yatırım yapılarak İzmir'in toplam arıtma kapasitesi yüzde 27 artırıldı. Çiğli İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin günlük kapasitesi 820 bin metreküpe ulaştı. Peki siz merkezi hükümet olarak Gediz Havzası'ndan Körfez'e taşınan sanayi ve tarım kaynaklı kirliliği önlemek için ne yaptınız? Gediz Nehri'nin temizlenmesi için ne kadar bütçe ayırdınız? Kirliliğin kaynağını ortadan kaldırmadan Körfez'i kalıcı olarak temizleyemezsiniz" ifadelerine yer verdi.

"İZMİR'İN KENDİ PARASIYLA İZMİR'E MÜJDE VERMEYİN"

İzmir Körfezi'ne yönelik projenin finansmanının hangi kaynaklardan karşılanacağını da soran Güç, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Projenin finansmanını Bakanlık mı karşılayacak yoksa İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun kaynaklarını mı kullanacaksınız? İzmirlileri mi kandıracaksınız? Sizin tek amacınız; İzmir'in kendi kaynaklarıyla yapılan yatırımların merkezi hükümetin başarısı gibi sunulması ve belediyenin sosyal yardım kaynaklarının seçim döneminde oy devşirme aracına dönüştürülmesidir. Bir mühendis olarak ifade ediyorum: Tarama miktarı, yöntemi, bertaraf alanı, maliyeti, finansmanı ve uygulama takvimi açıklanmayan bir projeyi müjde olarak duyurmak, yatırım planlaması değil, siyasi şovdur. İzmir'in merkezi hükümete ödediği vergilerin karşılığında bu kente ne kadar yatırım yapacağınızı hep birlikte göreceğiz. İzmir'in siyasi şovlara değil, bilimsel projelere ve gerçek yatırımlara ihtiyacı var!"