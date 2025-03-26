Yenice'de 3 Bin Kişilik Gençlik Şöleni ve İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yenice'de 3 Bin Kişilik Gençlik Şöleni ve İftar Programı Düzenlendi

Yenice\'de 3 Bin Kişilik Gençlik Şöleni ve İftar Programı Düzenlendi

Çanakkale Yenice'de, Müftülük tarafından düzenlenen 'Gençlik Şöleni ve İftar Programı'na 3 bin kişi katıldı. Kaymakam Mehmet Can İrdelp, jandarma komutanı ve çeşitli davetlilerin yer aldığı etkinlikte, teravih namazlarına katılan gençler ödüllendirildi. Semazen gösterisi ile Ramazan atmosferi yaşatıldı. Müftü Baki Gümüş, 'Teravihte buluşuyoruz' projesi ile öğrencilerin camiye katılımını arttırmayı hedeflediklerini belirtti.

26.03.2025 10:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Müftülük tarafından gençlerin manevi gelişimini desteklemek ve Ramazan ayının birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla 3 bin kişinin katılım sağladığı "Gençlik Şöleni ve İftar Programı" düzenledi.

Yenice İlçe Müftülüğü tarafından Kapalı Pazar Yeri'nde, "Gençlik Şöleni ve İftar Programı" düzenledi. Programa, Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İlçe Jandarma Komutanı Veysel Erbay, İlçe Müftüsü Baki Gümüş, Mesut Akdeniz, daire müdürleri, siyas parti temsilcileri, muhtarlar, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Programda, teravih namazlarına düzenli katılım sağlayan, 40 Hadis Yarışmasında dereceye giren, Camiler Arası Futbol Turnuvasına katılım sağlayan gençler ödüllendirildi. Semazen gösterisi ve iftar sofrasıyla Ramazan'ın manevi atmosferi yaşatıldı. Etkinlik alanında çocuklar için yüz boyama aktiviteleri düzenlenirken geleneksel tatlardan Osmanlı macunu ve pamuk şekeri ikram edildi. Yenice Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, programa katılan şehit ailelerine Kuran-ı Kerim ve plaket hediye etti.

Yenice ilçe Müftüsü Baki Gümüş, "Yenice ilçe Müftülüğü olarak 'Teravihte buluşuyoruz Hediyemize Kavuşuyoruz' projesi başlattık. Bu projenin maksadı öğrencilerimizi ramazan ayı etkinliğinde camide bir arada tutabilmek ve Ramazan'ı hissettirebilmek. Bu günüde o camiye gelip bu projeye sahip çıkan öğrencilerimizi ağırlamış olduk. 500 kadar öğrencimiz Yenice'de genel itibarı ile bütün camilerimize gelmiş, hocalarımıza adını yazdırmıştır. Bizde bugün hayır sahiplerinin verdiği hayırları kendilerine ödül olarak burada kendilerine takdim ettik. Ödül töreni olarak öğrencilerimiz velileri ile geldiler. Velilerimizi ayrı iftar buluşması olarak bir kısımda ağırladık. Kendi öğrencilerimizi de gençlerle bir arada kaynaşması adına Gençlik İftar Buluşması yazısı adı altında özel bir alanda ağırlamış olduk. Şu an 3 binin üzerinde bir misafirimiz ile gençlik şölenini, ödül törenini hep birlikte güzel doyasıya yaşadık" dedi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale Yenice, Yerel Haberler, Etkinlikler, Jandarma, Müftülük, Gençlik, Yenice, Yerel, Gümüş, Müftü, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenice'de 3 Bin Kişilik Gençlik Şöleni ve İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı

18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
17:56 İBB’de Cumhur İttifakı’nın bir üyesi, Nuri Arslan’a oy vermiş İBB'de Cumhur İttifakı'nın bir üyesi, Nuri Arslan'a oy vermiş
17:30 Kılıçdaroğlu’ndan İmamoğlu’na cezaevinde ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na cezaevinde ziyaret
16:47 Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli’den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti’ni can pahasına savunacağız Sokak olaylarına ilişkin Bahçeli'den ilk açıklama: Türkiye Cumhuriyeti'ni can pahasına savunacağız
15:03 İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanvekili Nuri Aslan oldu
08:08 Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı Fatih Karahan gün gün açıkladı Merkez Bankası 3 günde ne kadar döviz sattı? Fatih Karahan gün gün açıkladı
08:05 Japonya’da orman yangınları kontrol altına alınamıyor Japonya'da orman yangınları kontrol altına alınamıyor
07:57 Akaryakıta zam geldi İşte yeni fiyatlar Akaryakıta zam geldi! İşte yeni fiyatlar
07:54 Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti Birçok ülkeye ihracat yapan Türk tekstil devi iflas etti
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 19:43:21. #7.13#
SON DAKİKA: Yenice'de 3 Bin Kişilik Gençlik Şöleni ve İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement