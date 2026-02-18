Yerel Kalkınma Hamlesi Tanıtımı Yapıldı

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası ile Dicle Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenen "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Siirt Tarım Müzesi konferans salonunda, sağlanan destek unsurları ve Siirt'e sunacağı yatırım fırsatları hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Bilgilendirmeyi, DİKA Siirt Koordinatörü Kadir Öz yaptı. Öz, dört yıldız ve üzeri konaklama tesisi yatırımı, asgari bin küçükbaş kapasiteli entegre et ve/veya süt hayvancılığı yatırımı, asgari 2 bin ton kapasiteli sert kabuklu meyve ürünleri için lisanslı depo yatırımı, entegre bal ve arı ürünleri üretim tesisi öncelikli yatırım başlıkları arasında sıraladı. Belirlenen yatırım alanlarının, ilin tarım, hayvancılık, turizm ve gıda sanayisi potansiyelini harekete geçirmeyi hedeflediği vurgulandı. Program kapsamında yatırımcılara sunulacak destek ise, nakdi destek veya finansman desteği, vergi indirimi, KDV istisnası, yatırım yeri tahsisi, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi işçi hissesi desteği.

Toplantıda konuşan yetkililer, Yerel Kalkınma Hamlesi Programının Siirt'te katma değerli üretimi artırmayı, istihdamı güçlendirmeyi ve yerel ekonomiyi daha rekabetçi hale getirmeyi amaçladığını belirtti. Programın, özellikle Siirt fıstığı, küçükbaş hayvancılık ve arıcılık gibi ilin güçlü olduğu alanlarda yeni yatırımları teşvik ederek bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunması bekleniyor. - SİİRT