Yeşilay Kayseri Şube Başkanı: Yerel yönetimler sivil toplum örgütlerini projelerine dahil etmeli

Yerel

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, yaklaşan yerel seçimler öncesinde belediye başkan adaylarına seslenerek, "Yerel yönetimler; sivil toplum örgütlerini görevlendirmeli, projelerinin içerisine dahil etmeli" dedi.

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, sivil toplum kuruluşlarının bağımsız kurumlar olduğunu söyleyerek; "Önümüz yerel seçim. Bizler bağımsız kurumlarız. Ancak özellikle yerel seçimde belediyelerimizin sivil toplum örgütleri ile alakalı projelerinin çok önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü biz direkt toplumun içerisindeyiz. Yerel sorumlularda direkt topluma hizmet ediyor. Her bir sivil toplum örgütümüzün, kamu yararına çalışanlar, yardımlaşma dernekleri, dayanışma dernekleri, hepsi topluma bir fayda sağlamak için oradalar. Bunların doğru çalıştırılması, doğru yönlendirilmesi için belediyelerin bu kurumlarla olan işbirlikleri ve yapacağı çalışmalar çok önemli. Vatandaşlarımızın da açıkçası tabi ki şehrimizin huzuru, refahı için çalışmalar planlayan adaylar var" dedi.

Çifçi; "Ancak özellikle toplumsal noktada yapılan projeleri göz ardı etmemelerini öneriyorum. Bir sivil toplum kuruluşu, belediyeden şubesine sadece bir bilgisayar talep eden bir kurum olmamalı. Şubesine sadece bir masa, sandalye talep eden bir kurum olmamalı. Yerel yönetimlerde sivil toplum örgütlerini görevlendirmeli, projelerinin içerisine dahil etmeli. Örneğin yapılan bir projede Yeşilay'ın bir görevi olmalı. Bir sosyal tesis kuruluyorsa orada Yeşilay'a bir görev verilmeli. Kızılay'a bir sorumluluk verilmeli. Her sivil toplum kuruluşunun bu projelerin içerisinde yer alması lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ