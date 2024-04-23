Yıldırım Belediyesi, Çocuklar İçin Vizyon Projelerini Hayata Geçiriyor - Son Dakika
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Yıldırım Belediyesi, Çocuklar İçin Vizyon Projelerini Hayata Geçiriyor

Yıldırım Belediyesi, Çocuklar İçin Vizyon Projelerini Hayata Geçiriyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çocuklar için birçok vizyon projesini hayata geçirdiklerini ve yeni dönemde de gelecek nesillerin yetişeceği eserleri ilçeye kazandıracaklarını belirtti. Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi ve Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi gibi projelerle Yıldırımlı çocuklara ayrıcalıklı bir yaşam sunuluyor.

23.04.2024 14:16  Güncelleme: 14:42
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve geldiği 2019 yılından bu yana hizmette öncelik grubunda bulunan çocuklar için birçok vizyon projeyi hayata geçirdi. Başkan Oktay Yılmaz, hizmete açıldığı günden bu yana Yıldırımlı çocukların gözde mekanları haline gelen Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi, başta Bursa'nın en büyük spor yatırımlarından Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere ilçenin dört bir yanına kazandırılan 23 spor yatırımı, mahalle parkları ile miniklere Yıldırım'da çocuk olmanın ayrıcalığını yaşatıyor. Yeni dönemde de içerisinde gelecek nesillerin yetişeceği eserleri ilçeye kazandıracaklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Aziz şehrimizin süregelen hikayesinin bir parçası olmaktan gurur duyarak değerlerin şehri Yıldırım'ın güzel çocukları için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Ne varsa Yıldırım'da var. Yıldırım için fazlası var" dedi.

Köklerden göklere

Fatih Sultan Mehmet'in hocalarından Molla Yegan'ın ders verdiği tarihi medreseyi, Molla Yegan Çocuk Üniversitesi olarak ihya eden Yıldırım Belediyesi, tesisten 6 bin bilim ve sanat meraklısını mezun etti. 18 farklı branşta eğitimlerin verildiği Çocuk Üniversitesi'nde ayrıca hafta içi gerçekleştirilen okul turları ile çocuklar, astronomi ve uzay bilimleri alanında temel pratik eğitimler alma imkanı buluyor. Molla Yegan Medresesi'ni aslına uygun şekilde restore etmekle kalmayıp, işlevsel olarak da özüne uygun bir ilim yuvası haline dönüştürdüklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Bu mekan nasıl 600 yıl önce bir fetih neslinin yetişmesine katkı sağladıysa bugün de 'Türkiye Yüzyılı'nın mimarlarının yetişmesine öncülük ediyor. Bu mekana gelen çocuklarımıza kimyadan tutun da uzaya kadar farklı konularda eğitimler veriyoruz. Evlatlarımızın yatkınlık ve yeteneklerine göre çok yönlü bir eğitim ortamı tesis ediyoruz. Bu ekosistemde; bilim, sanat, teknoloji ve değerlerimiz açısından donanımlı çocuklar yetişmesine katkı sağlıyoruz. Molla Yegan Çocuk Üniversitemiz, evlatlarımızın ufkunu açacak, onların hayal dünyasını zenginleştirecek ve yeni Fatihlerin, yeni Aziz Sancarların, yeni Selçuk Bayraktarların yetişmesine vesile olacak" diye konuştu.

Çocuklara özel kütüphane

Barış Manço Kültür Merkezi bünyesinde hizmet açılan ve 6-13 yaş arasındaki çocuklara hizmet veren Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi'nin bünyesinde 6 bin 500 kitabın yanı sıra 700 oyuncak bulunuyor. Çocukların kitapla buluşmanın yanı sıra oyunlar oynayabildiği, atölye çalışmalarına katılabildiği kütüphaneden 15 gün arayla 3 kitap ve 1 oyuncak ödünç alınabiliyor. Toplumların geleceğinin teminat altına alınmasının donanımlı, mutlu bireyler yetiştirmek ile mümkün olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz, "Bizim en önemli ve öncelikli vizyonumuz Yıldırım'ı dönüştürmek. Tabi biz dönüşüm derken, sadece kentsel dönüşümü, altyapı ve üstyapı çalışmalarını kastetmiyoruz. Kentin fiziki dönüşümüyle birlikte kültürel ve sosyal dönüşümü de hedefliyoruz. İşte bu tesis bu yolda attığımız önemli adımlarımızdan birisi" sözlerini kaydetti.

Spor kenti yıldırım

Yıldırım'ın 'spor kenti' kimliğini güçlendirecek çalışmaları hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Yılmaz, ilçede sporu yaygınlaştırmak ve tabana yaymak için süratle çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. 365 gün boyunca çocukların ve gençlerin sporla buluştuğu Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde yeni 'Naim'lerin yetişmesine öncülük ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, "Yıldırım'ın spor kenti kimliğini güçlendiren hizmetlerimiz meyvelerini veriyor. Başta Bursa'nın en büyük spor kompleksi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi olmak üzere ilçemize birçok spor kompleksi kazandırdık. Geride bıraktığımız 5 yılda yaklaşık 200 bin çocuğa spor ve eğitim hizmeti verildi" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi, Çocuklar İçin Vizyon Projelerini Hayata Geçiriyor - Son Dakika

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