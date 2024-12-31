Yıldırım Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Yoğun Denetim - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yıldırım Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Yoğun Denetim

Yıldırım Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Yoğun Denetim

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için market, fırın ve işyerlerinde fiyat ve hijyen denetimleri gerçekleştiriyor. Başkan Oktay Yılmaz, denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

31.12.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor.

İlçe genelinde faaliyet gösteren market, fırın ve işyerlerinde inceleme yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri; ürün fiyatlarını ve hijyen şartlarını denetledi. Marketlerde gerçekleştirilen denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları mukayese eden ekipler çalışmalarını süratle sürdürüyor.

"Denetimlerimiz aralıksız devam edecek"

Zabıta ekiplerinin vatandaşın huzuru ve refahı için çalıştığını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik fahiş fiyat artışları ve hijyen şartlarını periyodik olarak denetliyoruz. Ekiplerimiz, marketlerde rafları dolaşarak ürünlerin etiketlerini, gramaj eksikliklerini, fiyat artışlarını ve reyon fiyatı ile kasa fiyatı farklılıklarına yönelik kontrollerini gerçekleştirip, güncel fiyatları kayıt altına alıyor. Hemşehrilerimizin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde yaşamlarının devam ettirilmesi için denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Yerel Haberler, Alışveriş, Yıldırım, 3-sayfa, Ekonomi, Zabıta, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yıldırım Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Yoğun Denetim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:20 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara 600 milyonluk büyük ikramiye üç çeyrek bilete çıktı: İşte şanslı numara
22:14 Milli Piyango’da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu Milli Piyango'da 6 milyon ve 60 milyon liralık şanslı rakamlar belli oldu
21:20 İşte 2024’ün en çok kazandıran yatırımı İşte 2024'ün en çok kazandıran yatırımı
20:23 Prostat ameliyatı olan Netanyahu’yu hasta yatağından kaldıran olay Prostat ameliyatı olan Netanyahu'yu hasta yatağından kaldıran olay
18:42 2025’in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak İşte yeni yılın zamlı ürünleri 2025'in ilk dakikalarından itibaren geçerli olacak! İşte yeni yılın zamlı ürünleri
09:59 Umreye giden Necati Şaşmaz’ın son halini görmeniz lazım Umreye giden Necati Şaşmaz'ın son halini görmeniz lazım
09:47 MİT’ten PKK’ya nokta operasyon Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi MİT'ten PKK'ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Nusrettin Demir etkisiz hale getirildi
09:34 Meteoroloji son tahminleri açıkladı Yılbaşında kar yağacak mı Meteoroloji son tahminleri açıkladı! Yılbaşında kar yağacak mı?
09:24 Bayrampaşa’da yolcu otobüsünde yangın paniği Bayrampaşa'da yolcu otobüsünde yangın paniği
09:17 Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi Özel İletişim Vergisi, 400 liradan 570 liraya yükseltildi
09:17 Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor Küresel piyasalar yılın son gününde negatif seyrediyor
08:46 Bakanlık onlarca personel alacak Bakanlık onlarca personel alacak
08:42 Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu Türk vatandaşı Ömer Muhammed Çiftçi, Suriye ordusuna Tuğgeneral oldu
08:11 İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı İstanbul Valiliği yılbaşı tedbirlerini açıkladı
07:45 Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor Diziden sonra merak konusu oldu: Gassallar ne kadar kazanıyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 01:17:52. #1.12#
SON DAKİKA: Yıldırım Belediyesi Zabıta Ekiplerinden Yoğun Denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.