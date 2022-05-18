Yılmaz'dan birlik çağrısı - Son Dakika
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Yılmaz'dan birlik çağrısı

18.05.2022 10:33
Yılmaz'dan birlik çağrısı

Sendika başkanlığına aday olan Aydın Yılmaz, birlik çağrısında bulunarak birlikte hareket edilince başarılamayan iş olmadığını söyledi.

Sendika başkanlığına aday olan Aydın Yılmaz, birlik çağrısında bulunarak birlikte hareket edilince başarılamayan iş olmadığını söyledi.

Sivas'ta yaklaşan, Eğitim- Bir- Sen Sivas 1 nolu Şubesinin 7. Olağan kongresinde şube başkanlığına adaylığını açıklayan okul idarecisi Aydın Yılmaz, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Öğretmenler ve eğitim çalışanları ile bir araya gelen Yılmaz, örgütlü olmanın bireyleri daha güçlü kılacağını ve bu yüzden eğitimcilerin bir sendika çatısı altında olmalarının gerekliliğini ifade ederek, tüm üyelere eşit derecede hizmet sendikacılığı anlayışı ile yola çıktılarını belirtti. Öğretmen ve eğitim çalışanlarının sorunlarını da dinleyen başkan adayı Yılmaz, "Birlik olunması halinde eğitim camiasının üstesinden gelemeyeceği bir sorun yoktur" dedi. Gündemde olan 3600 Ek Gösterge ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları ile ilgili bilgiler de veren Yılmaz, öğretmenlerle konuya ilişkin fikir alışverişinde bulundu. - SİVAS

Yılmaz'dan birlik çağrısı
Yılmaz'dan birlik çağrısı
Yılmaz'dan birlik çağrısı
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Kaynak: İHA

Eğitim Bir Sen, Aydın Yılmaz, Sendika, Sivas, Yerel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılmaz'dan birlik çağrısı - Son Dakika
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