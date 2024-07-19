Gazişehir'den Gazimeclis'e: Gençler Tarihle Buluşuyor - Son Dakika
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Gazişehir'den Gazimeclis'e: Gençler Tarihle Buluşuyor

Gazişehir\'den Gazimeclis\'e: Gençler Tarihle Buluşuyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın öncülüğünde başlatılan "Gazişehir'den Gazimeclis'e" projesi, Gaziantep'teki üniversiteli gençleri tarihle buluşturacak.

19.07.2024 13:13  Güncelleme: 13:14
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın öncülüğünde başlatılan "Gazişehir'den Gazimeclis'e" projesi, Gaziantep'teki üniversiteli gençleri tarihle buluşturacak. 18-25 yaş arası gençlerin katılabileceği bu özel proje kapsamında gençler; 1. Meclis, 2. Meclis, TBMM ve Anıtkabir'i ziyaret edecekler.

Proje, gençlerin milli bilinç ve tarih bilinci kazanmalarını amaçlıyor. Gezi programı kapsamında gençler, ilk olarak Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı 1. Meclis'i ziyaret edecekler. Bu tarihi mekanda, Kurtuluş Savaşı'nın ve Cumhuriyet'in kuruluşunun ilk adımlarının atıldığı atmosferi soluyacaklar. Ardından 2. Meclis'e geçerek, Cumhuriyet tarihimizin ikinci aşamasındaki gelişmeleri yerinde görme fırsatı bulacaklar.

TBMM ziyaretinde ise gençler, Türkiye'nin demokratik süreçlerini yakından tanıma fırsatı elde edecekler. Meclis'in çalışmaları hakkında bilgi alacak, milletvekilleriyle bir araya gelerek onların tecrübelerinden faydalanacaklar. Bu ziyaret, gençlerin siyasal ve toplumsal konulara olan ilgisini artırmayı hedefliyor.

Gezinin en özel adresi anıtkabir olacak

Ankara gezisinin bir diğer önemli durağı ise Anıtkabir olacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir ziyareti, gençler için özel bir anlam taşıyor. Burada; Atatürk'ün hayatı, mücadeleleri ve mirası hakkında bilgi edinme fırsatı bulacak gençler, Anıtkabir'in müzesini gezerek, Atatürk'ün kişisel eşyaları ve Kurtuluş Savaşı dönemi belgelerini inceleyecekler.

"Geleceklerine ışık tutmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, projenin gençler için büyük bir fırsat olduğunu kaydederek, "Gençlerimizin, tarihimize ve milletimizin değerlerine sahip çıkmalarını önemsiyoruz. Onların milli duygularla yetişmesini sağlamak ve geleceklerine ışık tutmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Ankara gezisi, gençlerimizin ülkemizin geçmişini daha iyi anlamalarına ve geleceğe daha bilinçli bakmalarına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Projeye katılmak isteyen gençler, Şehitkamil Belediyesinin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabilecekler. Gençler, belirlenen tarihlerde Ankara'ya tarihi bir yolculuğa çıkarak, unutulmaz bir deneyim yaşayacaklar. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Umut Yılmaz, Şehitkamil, Gaziantep, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazişehir'den Gazimeclis'e: Gençler Tarihle Buluşuyor - Son Dakika

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