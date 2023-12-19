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Yozgat'ta Pazar Talebi Azalıyor - Son Dakika
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Yozgat'ta Pazar Talebi Azalıyor

Yozgat'ta her hafta kurulan meyve-sebze pazarına olan talep, vatandaşların kredi kartı ile alışveriş yapmayı tercih etmesi nedeniyle azalıyor. Pazarcı esnafı, marketlerin tercih edilmesine rağmen pazarın daha ucuz ve taze ürünler sunduğunu belirtiyor.

19.12.2023 - 17:28,
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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta her hafta Salı günü kurulan, meyve-sebze satışı yapılan pazara olan talep giderek azalıyor. Pazarcı esnafı, vatandaşın kredi kartı ile alışveriş yapması nedeniyle tercihini marketlerden yana kullandığını belirtti.

Yozgat'ta iki ayrı bölgede kurulan pazarda, Mersin, Adana, Antalya bölgesinden getirilen sebze ve meyve ile birlikte ilde yetişen ürünlerin satışı yapılıyor. Pandemi sürecine kadar pazara talep yüksek iken pandemi sonrasında da ekonomideki dalgalanma pazarcı esnafını vurdu.

"UCUZ SATMAMIZA RAĞMEN MARKETİ TERCİH EDİYORLAR"

Özellikle dar gelirli yurttaşların tercih ettiği pazarda fiyatların marketlere göre yüze 30 civarında daha ucuz olduğunu belirten pazarcı esnafı Hakan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Müşteri tercih etmiyor pazarı, markete gidiyorlar. Biz de aynı yerden getiriyoruz, markette aynı yerden getiriyor. Ucuz satmamıza rağmen marketi tercih ediyorlar. Biz de peşin, markette kredi kartı ile alışveriş olduğu için tercih ediyorlar. Mallarımız taze. Biz haftada iki kere getiriyoruz, market bir kere getiriyor. Fiyatlar uygun. Mandalina 10 lira. Elmalarımız 20 lira. Marketten yüzde 30 daha ucuz. Tercih etmiyorlar bizi. Halkımız geri dönsün pazara. Biz bırakırsak marketlerin gerçek yüzünü görecekler zaten."

Yozgat\'ta Pazar Talebi Azalıyor
Kaynak: ANKA
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