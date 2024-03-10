Yozgat\'ta ramazan öncesi iftar topu provası yapıldı

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Yozgat'ta her yıl ramazan ayında kullanılan ve iftarın habercisi olan ramazan topu provası yapıldı.

Yozgat'ta ramazan topu geleneği 'ses bombası' olarak tabir edilen düzenekle devam ediyor. Kentte ramazan ayının geleneklerinden biri olan iftar topunun, ramazan başlangıcının bir gün öncesinde 3 pare top atışı yapılarak provası gerçekleştirildi. Şehit Korgeneral Osman Erbaş Meydanında yapılan provada ses bombalarının fitilini Belediye Başkanı Celal Köse yakarken, vatandaşa da ramazan ayının geldiği hatırlatıldı.

Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dileyen Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, iftar topunun ramazan boyunca atılacağını söyledi. Köse, "Ramazan ayının habercisi olan iftar toplarımızın bugün provasını yaptık. Ramazan topumuz tarihten gelen bir gelenek ve biz de bunu yaşatacağız. Bugün ilk sahurumuzu yapacağız ve bunun da bereketinden istifade edeceğiz. Ramazan barış, kardeşlik, yardımlaşma, bağışlanma demek. Ramazan-ı Şerifimizin tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi. - YOZGAT