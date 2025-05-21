Yozgat'ta Türk Mutfağı Etkinliği - Son Dakika
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Yozgat'ta Türk Mutfağı Etkinliği

21.05.2025 15:40
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Yozgat'ta düzenlenen etkinlikte yöresel yemekler ve anne kurabiyesi yarışması gerçekleştirildi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Anadolu'nun binlerce yıl öncesine uzanan köklü tarihinden beslenen Türk yemeklerinin tanıtımı amacıyla her yıl yapılan "Türk Mutfağı" etkinlikleri kapsamında Yozgat'ta Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen coğrafi işaretli yemekler ve yiyecekler beğeniye sunuldu. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Yöresel Anne Kurabiyesi" yarışmasında ise ilk üçe girenlere ödül verildi.

Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda açılan stantlarda, yöresel lezzetler tanıtılıp, hazır bulunanlara ikram edildi. Türk Mutfağı etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinliğe ilgi gösteren yurttaşlar, yöresel yemeklerin tadına bakıp, tanıma imkanı buldu.

Etkinlik kapsamında alanda kurulan stantlarda hazırlanan desti kebabı, tandır kebabı, arabaşı, parmak çöreği, Sorgun yağlısı, çanak peyniri, erişte, nohut kavurması, helva gibi yemekler katılımcılara dağıtıldı.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Yöresel Anne Kurabiyesi" yarışması da yapıldı. Yarışmaya katılan 30 kadın arasında birinci olan Tülay Şekerci'ye çeyrek altın, ikinci Sümeyye Karahancer'e gram altın, üçüncü Şerife Doğan'a ise 2 bin lira ödül verildi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, stantları gezdikten sonra yaptığı değerlendirmede, şöyle konuştu:

"Türk mutfağını tanıtmak ve de yaşatmak üzere illerimizde Türk mutfağı etkinlikleri yapıyoruz. Her geçen gün ve sene mutfağımız genişliyor, yeni ürünlerimiz, yeni güzelliklerimiz hanımefendiler tarafından ortaya çıkartılıyor. Bugün de hanımefendilerin ve işletmelerin katılımlarıyla geniş kapsamlı Türk mutfağı haftasını kutluyoruz. Emekleriyle, yürekleri ile unutulmaya yüz tutmuş lezzetimizi Cumhuriyet Meydanı'na taşıyan kıymetli hanımefendilere ve işletmelerimize teşekkür ediyorum. Alanda hem evlerinde yapmış oldukları ürünleri burada sergileyen, sunan, tanıtan hanımefendiler hem de 30 civarında işletmemiz Yozgat genelinden sahada yer alıyor. Bu şekilde hem güzelliklerimizi, güzel lezzetlerimizi gün yüzüne çıkartacak hem de bu damak tadını ilelebet yaşatacağız."

Kaynak: ANKA

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