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Yurtta hava durumu - Son Dakika

Yurtta hava durumu

13.02.2022 09:23
Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Aydın, Muğla, Adana, Sinop çevreleri ile Adana'nın doğu ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacak ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 9

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu 10

İzmir: Parçalı bulutlu 15

Adana: Az bulutlu 16

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu hafif yağmurlu 10

Erzurum: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 0

Diyarbakır: Az bulutlu 16 - İSTANBUL

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Doğu Karadeniz, Karadeniz, Marmara, Adana, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yurtta hava durumu - Son Dakika


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