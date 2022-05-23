Zabıtadan kan bağışına destek - Son Dakika
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Zabıtadan kan bağışına destek

23.05.2022 13:21
Zabıtadan kan bağışına destek

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli kan bağışlayarak kan ihtiyacının karşılanması hususunda destek oldu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli kan bağışlayarak kan ihtiyacının karşılanması hususunda destek oldu.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Kızılay'a destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. Zabıta memurları, Kızılay'ın mobil aracına giderek kan bağışında bulundu. Son günlerde kan bağışına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak isteyen Zabıta Müdürlüğü, vatandaşlara örnek olmak için kan bağışı verdi. Belediye sınırları içinde huzur ve mutluluğu tesis etmekle görevli Zabıta personeli, örnek davranışı ile hem Kızılay'dan hem de vatandaşlardan takdir aldı. - DÜZCE

Zabıtadan kan bağışına destek
Zabıtadan kan bağışına destek

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Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Kızılay, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Zabıtadan kan bağışına destek - Son Dakika


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