Öğretim üyeleri tarafından, öğrencilerin fuara katılmalarının teorik bilgilerin uygulamadaki örneklerini bizzat görmelerini, firmalarla, kurumlarla ve Ar-Ge kuruluşları ile tanışmalarını, mesleki bilgi ve deneyim yanında fuar kültürü edinmelerini sağladığı ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Ziraat Fakültesi, OliveTech Fuarı'na katıldı - Son Dakika

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