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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Hz. Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Hz. Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus Töreni Gerçekleştirildi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Zonguldak Belediyesinin katkılarıyla, 750. sene-i devriyesinde Hz. Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus töreni düzenlendi. Etkinliğe birçok protokol üyesi, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. Tören, sergi açılışı, konuşmalar, konferanslar, müzik dinletisi ve sema gösterisiyle gerçekleştirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi\'nde Hz. Mevlana\'yı Anma ve Şeb-i Arus Töreni Gerçekleştirildi
15.12.2023 - 12:37,
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Zonguldak Belediyesinin katkılarıyla, 750. sene-i devriyesinde Hz. Mevlana'yı Anma ve Şeb-i Arus töreni gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Mehmet Türk, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, İdare Mahkemesi Başkanı Halil Onur, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve eşi Seran Özölçer, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Cezmi Yalınkılıç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Servet Karasu, Genel Sekreter Prof. Dr. Zehra Safi Öz, il protokolü, akademik ile idari personel ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik, Ressam Seran Özölçer ve ZBEÜ akademisyenlerinin eserlerinden oluşan serginin açılışıyla başladı. Kurdele kesilerek açılışı yapılan sergiyi protokol üyeleri gezdi. Etkinlikte konuşan Rektör Özölçer, ölümü vuslat olarak addeden ve En Sevgili 'ye kavuştuğu güne Şeb-i Arüs adını veren Mevlana'nın fikirlerinin yedi yüzyılı aşkın süredir insanların gönlünde ve zihninde tazeliğini koruduğunu ifade etti. Rektör Özölçer, yalnızca bu topraklarda değil, tüm dünyada barışın, sevginin ve hoşgörünün sembolü olmuş bir isim olan Mevlana'nın evrensel öğretilerinin tüm dünya coğrafyasında hüküm sürmesini temenni etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, dünyanın hoşgörüye ve barışa en çok ihtiyacı olduğu bir dönemde ömrünü hoşgörü, sevgi ve aşka adamış Mevlana'nın felsefesini dünyanın her yerine taşımanın öneminden bahsetti.

Vali Vekili Turgut Subaşı ise Mevlana'yı tanımanın, bilmenin, anlamanın ve anlatmanın sadece bize mahsus olmadığını dile getirdi ve Türkiye'nin asaletinin Mevlana'nın kültüründen geldiğini vurguladı. Bu tür etkinliklerin çoğaltılmasının gerekliliğine değinen Subaşı, organizasyon için Rektör Özölçer'e, ZBEÜ'ye ve Zonguldak Belediyesine teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmalarının ardından İlahiyat Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Rauf Kahraman Ürkmez ve Dr. Öğr. Üyesi Ömer Sami Uzuner "İnsan-ı Kamil Olmak" ve "Mevlana'dan Gönüle Düşenler" temalı konferans verdi.

Musiki dinletisi ve sema gösterisi ile devam eden tören, belge takdimiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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