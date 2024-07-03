Zonguldak\'ta Ekmek ve Simit Fırınları Denetlendi

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Zonguldak'ta zabıta ekipleri ekmek ve simit fırınlarına yönelik denetimlerde bulundu.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde zabıta ekipleri ekmek ve simit fırınlarına yönelik denetimlerde bulundu. Ekipler, ürünlerin hijyen ve ürün kalitesine uygun olup olmadığına baktı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, "Belediyemiz zabıta ekiplerince ilçemizde ekmek ve simit fırınları titizlikle denetlendi. Halkımızın sağlığı ve güvenliği için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hijyen kurallarına uygunluk ve ürün kalitesi kontrol edildi. Kozlu Belediyesi olarak sağlıklı ve güvenli gıda temini için denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - ZONGULDAK