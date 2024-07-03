Zonguldak\'ta Fırınlara Hijyen ve Gramaj Denetimi

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde zabıta ekipleri fırınlara hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınları ile pastane imalathanelerinde hijyen ve gramaj denetlemesi gerçekleştirdi. Denetimlerde, halkın sağlığını ilgilendiren konularda gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyerek eksik görülen hususlarda fırın sahiplerine uyarılarda bulunuldu.

Belediye Başkanı Özcan Ulupınar yaptığı açıklamada; " Vatandaşlarımızın temel besin maddesi olan ekmeğin üretildiği fırınlar ve pastane imalathanelerini periyodik olarak denetliyoruz. Halkımızın sağlığına, güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için çok önem veriyoruz. Gramaj ve hijyen konusu hassas olduğumuz konuların başında geliyor. Halkımızın sağlığını ve çıkarlarını korumak için yaptığımız denetimler devam edecek" dedi. - ZONGULDAK