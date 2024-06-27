Zonguldak Valisi Karaman Belediyesi\'ni ziyaret etti

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Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Karaman Belediyesi'ni ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Karaman Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı ile bir araya geldi. Görüşmede belediyenin yürüttüğü projeler ve faaliyetler hakkında detaylı bilgi alan Hacıbektaşoğlu, yapılan çalışmaların şehrin gelişimine katkı sağladığını belirtti. Ziyaret sırasında Vali Hacıbektaşoğlu, belde halkıyla da bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Hacıbektaşoğlu, hal ve hatırlarını sordu. Gösterdikleri misafirperverlikten dolayı memnuniyetini dile getiren Vali Hacıbektaşoğlu, Karaman halkının sorunlarına çözüm bulma noktasında her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Ayrıca, belediye personeliyle de kısa bir sohbet gerçekleştiren Hacıbektaşoğlu, personele görevlerinde başarılar dileyerek kolaylıklar temenni etti. - ZONGULDAK