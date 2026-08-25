Baykal Karataş'tan Kıtalararası Yüzme Başarısı
Doç. Dr. Baykal Karataş, Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı tamamladı.
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Karataş, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 38’incisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nı başarıyla tamamladı.
İbrahim Çeçen Vakfı’nın sponsorluğunda yarışmaya katılan Karataş, 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen organizasyonda Asya’dan Avrupa’ya kulaç attı.Kanlıca’dan Kuruçeşme’ye uzanan yaklaşık 6,5 kilometrelik parkuru 1 saat 18 dakikada tamamlayan Karataş, kıtalararası yüzme yarışına üçüncü kez katıldı.Karataş’ın sergilediği performans, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi camiasında da gururla karşılandı.
Haber: Servet Arslan
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