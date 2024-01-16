 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
1 haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

1 haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu. 4 katlı bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan kalp hastası 63 yaşındaki Ali Ercan Özturan'dan 1 haftadır haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Şahsın cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

16.01.2024 - 14:10,
Abone Ol

1 haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi 220. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan kalp hastası 63 yaşındaki Ali Ercan Özturan'dan 1 haftadır haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler Ali Ercan Özturan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız beden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

1 haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ali Ercan, İtfaiye, Samsun, Samsun, Olaylar, İtfaiye, Ölüm, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 1 haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika


14:12
Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50
Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42
Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı Soruşturma başlatılan RAMS Başakşehir'in İsrailli futbolcusu Karzev'in ilk ifadesi ortaya çıktı
13:36
Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:34
Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:28
Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23
Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23
Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi

Son Dakika
14:12 Malatya'da AK Parti Belediye Başkan Adayı Merakla Bekleniyor
13:50 Fatih Mehmet Maçoğlu resmen Kadıköy belediye başkan adayı
13:42 RAMS Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İsrailli futbolcu Eden Karzev'in sosyal medya paylaşımıyla ilgili savcılıkta ifade verdi
13:34 Galatasaray, Rıdvan Yılmaz için düğmeye bastı
13:36 Ünlü şarkıcı Esra Akman'ın kardeşi 10. kattan düşerek hayatını kaybetti
13:28 Kolpaçino 4 filmi, ilk haftasında gişe rekoru kırdı
13:23 Yılın ilk Kabine toplantısı bugün! Masada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ek zam var
13:23 Hakan Fidan'dan Orta Doğu uyarısı: Bölgedeki gelişmeler, Gazze'deki savaşın girdaba dönüşeceğinin ön habercisi
13:03 Nikahına giden genç, şarampole yuvarlanan araçta can verdi
12:51 İzmir'de sağanak sonrası dereler taştı, ev ve iş yerleri su altında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 14:25:19. #1.11#
SON DAKİKA: 1 haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement