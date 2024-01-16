1 haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi 220. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanın 3. katında yalnız yaşayan kalp hastası 63 yaşındaki Ali Ercan Özturan'dan 1 haftadır haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının açılmaması üzerine itfaiye ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler Ali Ercan Özturan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın cansız beden Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.