1 Mayıs İçin Tüm Etkinliklere İzin

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri çerçevesinde 79 ilde talep edilen 127 açık hava toplantısının tamamına izin verildiğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bizim milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir. Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakarlığın bir eseri olarak gelmiştir. Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulmuş; bu müracaatların hepsine mülki idare amirliklerimizce izin verilmiştir" dedi. - ANKARA