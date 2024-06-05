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1 Mayıs'ta polise mukavemet gösteren 12 şüpheliye 15'şer yıl 6'şar aya kadar hapis talebi

İSTANBUL - Fatih'te 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde taşkınlık çıkararak polise taş ve sopalarla mukavemet gösterilmesine ilişkin 12 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin ayrı ayrı 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Fatih Saraçhane bölgesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde kısıtlama tedbirlerine rağmen taşkınlık çıkardıkları ve polislere taş ve sopalarla saldırmak suretiyle mukavemet gösterdikleri iddia edilen 8'i tutuklu 12 şüpheliye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

15'er yıl 6'şar aya kadar hapis talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 12 şüphelinin ayrı ayrı 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'nitelikli mala zarar verme' ve 'vücutta kemik kırılmasına neden olacak şekilde kasten yaralama' suçlarından toplamda 3 yıl 8 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.